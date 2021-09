Hořčíkový olej pro vaše zdraví a krásu

Neradi polykáte kapsle?

Další možností, jak hořčík dostat do našeho těla, jsou potravinové doplňky. Pokud kapslím a tabletám příliš neholdujete, bude příjemnější variantou hořčíkový olej. A to z toho důvodu, že se neaplikuje vnitřně, nýbrž zevně. Jeho použití touto formou je naopak efektivnější, neboť je přes pokožku lépe absorbován a rychleji se tak dostane do krevního oběhu.

Proč používat?

Při výběru magneziového oleje dbejte na jeho kvalitu, aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků. Prvotřídní oleje jsou vyrobeny z čistě přírodních zdrojů, nikoliv ze směsi vloček chloridu hořečnatého. Hořčíkový olej nejčastěji používají sportovci pro regeneraci svalů, při jejich napětí, bolesti nebo zranění. Buď si jím natírají pokožku, nebo přidávají několik kapek do koupele či lázně na nohy. Velmi se osvědčil při bolestivých křečích, tudíž pobyt ve vaně s přísadou hořčíkového oleje přináší tolik potřebné uvolnění.

V čem vám ještě pomůže?

Hořčíkový olej je to pravé, pokud se nacházíte ve stresu, nervovém vypětí nebo trpíte nespavostí. Disponuje totiž přirozenými relaxačními vlastnostmi, které dokáží uvolnit tělo jak po fyzické, tak po psychické stránce. Stačí si před spaním nakapat pár kapek oleje do dlaní a promasírovat šíji a spánky. Co se týče pokožky, pomáhá při ekzémech, akné, psoriáze a růžovce. Rovněž ho můžete použít jako antiperspirant, neboť dokáže potlačit zápach potu. Jak už bylo zmíněno, hořčíkový olej je určen výhradně k zevnímu použití. Po vetření do pokožky ho necháte 15-30 minut působit.