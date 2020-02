Jablka nám pomohou v boji proti mnoha neduhům. Dejme jim šanci, vyplatí se to

Jde o tak běžné ovoce, že se nad jeho účinky na tělo už ani nezamýšlíme. V záplavě exotického ovoce, které můžeme koupit, působí jablka jako takový trochu chudý příbuzný - alespoň v očích některých nakupujících. Vždyť jich je všude spousta - kolem silnic, na zahradách, v sadech. A právě proto, že je to ovoce, které pochází z našich krajů, je na něj tělo středoevropana také zvyklé. Jablka nám mohou prospět víc, než si myslíme.

O jablkách víme, že jsou v nich vitamíny, poměrně snadno se uskladňují a vydrží ve sklepě prakticky celou zimu. V obchodech jde často o jeden z nejlevnějších druhů ovoce, i když to také neplatí vždycky. Jenomže jablka mají spoustu dalších vlastností, kvůli nimž bychom si jich měli vážit a pravidelně je konzumovat. Mnozí to vědí, a proto také jejich průměrná spotřeba na osobu a rok převyšuje 22 kilogramů!

Začněme třeba vitamíny

Jablka jsou, jak je známo, zdrojem vitamínů. Většině lidí se asi vybaví hlavně vitamín C, kterého větší kus tohoto ovoce obsahuje dokonce až 15 % doporučené denní dávky - a to už stojí za zamyšlení. Kromě něj tady ale v menších dávkách najdeme i vitamíny A, E nebo některé ze skupiny B (B1, B2 a B6). Pokud chcete nebo potřebujete posílit imunitu a doplnit vitamíny, jablka jsou tou správnou volbou.

Braňte svůj žaludek

V dnešní době není velký problém pořídit si v lékárně léky proti bolesti. Jenomže zatímco třeba takový Brufen tlumí bolest kloubů, zároveň působí i na sliznici žaludku a ten se z nich už tak neraduje. Vědecké studie ale dokazují, že kyselina, kterou tělo v jablkách dodáme, sliznici žaludku před negativním působením některých léků chrání.

Jablkem proti astmatu

Mimo zažívání může pravidelná konzumace pomoci i v boji proti astmatu a v jeho prevenci. Rozsáhlá studie prokázala pozitivní vliv látek, obsažených zvláště v jablečných slupkách, na riziko vzniku astmatu. Podle výsledků studie byl ve skupině testovaných osob, kteří jablka jedli, počet nemocných astmatem o 10 % nižší, a to díky flavonoidu quercetinu, který působí protizánětlivě.

Děsí dokonce i rakovinu

Lékaři dokonce pozorovali spojitost s počtem onemocnění rakovinou a konzumací jablek. Došli k závěru, že mnohé z látek v nich obsažené, zvláště antioxidanty a další, mohou působit na snížení rizika onemocnění rakovinou.

Pokud chcete příznivý vliv jablek na zdraví využít na maximum, jezte je se slupkou. Slupka jablek totiž obsahuje polovinu z celkového množství vlákniny v jablkách a velké množství polyfenolů.

Bojujme proti cukrovce

Není bez zajímavosti, že právě jablka pomáhají snižovat také riziko vzniku cukrovky druhého typu, tedy té, která vzniká v dospělosti. A nejde o žádné malé číslo - výsledky hovoří až o téměř třicetiprocentním snížení rizika cukrovky při pravidelné konzumaci tohoto nenápadného ovoce. Patrně za to mohou v jablkách obsažené polyfenoly, které jsou schopné bránit před poškozením buňky, zodpovědné za tvorbu inzulínu v těle.

Ovoce, které posílí i srdce

Vláknina, obsažená v jablkách, pomáhá snižovat hladinu cholesterolu v krvi a to je pro naše srdce a obecně oběhovou soustavu velmi prospěšné. To je dokázaná skutečnost, stejně jako antioxidačné účinek polyfenolů nebo regulace krevního tlaku. Celkově tak můžeme očekávat pomoc proti vzniku cévních mozkových příhod, přičemž se jedná až o 20 %.

Na kosti i na mozek

Kromě již vyjmenovaných blahodárných vlivů na naše tělo zvládnou podle vědeckých výzkumů jablka při jejich pravideném přísunu do organismu zlepšovat kvalitu, tedy hustotu a zdraví kostí díky snížení vylučování vápníků z těla a velmi podstatný je také jejich vliv na mozek, zvláště ve vyšším věku, kdy antioxidanty působí proti jeho degeneraci a jednoduše řečeno zpomaluje tak jeho stárnutí.

“Obyčejné” jablko?

Není to jen jablko, je to Jablko, které, když jej vezmeme na milost, pomůže našemu tělu v mnoha ohledech. Pořád se zdá jablko jako moc obyčejné na to, abychom mu dali přednost před mandarinkou, kiwi, banánem nebo jiným exotickým ovocem?