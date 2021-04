Jak se probudit ve snu. Zajímavá technika může sloužit jako účinná terapie

Představte si, že se vzbudíte uprostřed snu a najednou jste schopni všeho. Několik vědců přišlo s technikou, která funguje nezávisle na sobě. Ovládat lucidní snění vám umožňuje cokoliv, protože si uvědomujete, že jste uprostřed snu.

Pravda, lež?

Vzhledem k tomu, že většina spáčů své sny zapomíná, spolu s tím z paměti zmizí i vzpomínka na lucidní snění. Důkaz o tom, že člověk během svého spánku ovládá snění, byl dlouhou dobu pouze mýtus. Vědci však potvrdili, že tento jev opravdu existuje. Ti jsou dnes schopní s 50% úspěšností lucidní snění navodit.

Vědci pro podobné experimenty používají nákladnou techniku, takže způsoby, jak si v klidu domova uměle navodit vědomí o snění, je z vědeckého pohledu velmi komplikované. Na internetu je možné naleznout návody, jak si přivodit lucidní snění, ale jeho spolehlivost není vůbec zaručena.

Léčivý sen

Psychologie a psychiatrie velmi často sen využívá jako metodu léčby traumat a duševních nemocí. Skrze psychoanalýzu se lze do podvědomí podívat právě skrze sny. Sigmund Freud v knize Výklad snů dokonce jasně definoval pojmy vědomí, nevědomí a podvědomí. Sen tak umožňuje rozšifrovat cestu dávných zklamání, které si pacient sám neuvědomuje. Proces lucidního snění lze v psychologii využít jako prvek řešení problému. Tento postup je však spekulativní a stále nevyzkoušený.

Ovládat své sny

Kromě seriózních pokusů vědců ale existuje mnoho skupin, které si zakládají doslova kluby spáčů. Pokus o autoterapii skrze sny provádí např. britská umělkyně Caroline McCread, která pořádá kurzy s tímto zaměřením. Nebere možnost ovládat sny jen jako zábavu, ale vyhledává v alternativím snění řešení psychických problémů.

Vědci jsou dnes schopni velmi nákladně pacientovi lucidní snění vyvolat, ale samostatně je to velmi těžké. Ovládat své sny na povel neumí ani ti, kteří čas od času do podobného stavu propadají. V momentě, kdy se vyvine absolutně spolehlivá metoda, jak řízeně propadat do svého podvědomí, bude spánek nejenom zábavou, kde je možné cokoliv na světě, ale také způsobem léčby.

KAM DÁL: Od nevzhledné krabice k miliardám. První Apple je na první pohled k smíchu