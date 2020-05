Jaké sporty jsou špatné pro klouby? Pomůže kloubní výživa?

Sportovat je pochopitelně zdravé, ale rozhodně není nutné trénovat do posledního dechu každý den. Trpěly by tím vaše klouby, svaly i celé tělo, které by nestačilo regenerovat.

Které sporty jsou pro vaše klouby nejhorší?

Úplně nejhorší vliv na klouby mají extrémní sporty jako například bungee jumping. Bohužel i spousta těch, jež provozuje většina Čechů, není zrovna šetrná pro kolena. Jde zejména o:

Běh – pokud budete běhat dlouhé vzdálenosti každý den, zranění si přivodíte snadno. Doporučuje se běh kombinovat s cyklistikou či plaváním , aby měla kolena čas odpočívat.

, aby měla kolena čas odpočívat. Basketbal – neustálé běhání, skoky a pády nedělají kloubům dobře .

. Tenis – také u tenisu se velmi často běhá na krátké vzdálenosti a dost brzdí. Situaci trochu vylepšuje travnatý povrch , nejhorší je samozřejmě tvrdá zem.

, nejhorší je samozřejmě tvrdá zem. Fotbal – zranění kolen patří ve fotbale k nejčastějším.

Jestliže už máte s koleny či jinými klouby problém, raději se výše uvedeným sportům vyhýbejte. Místo nich se věnujte plavání, cyklistice či jízdě na kolečkových bruslích. Ty jsou ke kloubům naopak nejšetrnější.

Pokud provozujete nějaký z ne zrovna šetrných sportů, začněte se zajímat o kloubní výživu.

I klouby potřebují výživu

Ti, kdo sportují opravdu často, nezapomínají na kloubní výživu. Na trhu najdete spoustu různých výrobků, nejlepší je přímo sportovní výživa pro vazy a klouby. Existují totiž i přípravky na klouby určené starším lidem, vy se zaměřte raději na ty pro sportovce. Obvykle obsahují následující látky:

Vápník – kosti a kostní tkáně člověka jsou tvořeny z vápníku. Máte-li ho nedostatek, kosti jsou křehčí, hrozí vyšší riziko zranění.

Kolagen – tento lidský protein se ve velké míře nachází v pojivových tkáních a jeho zvýšený příjem vám pomůže ke zpevnění kloubů i vazů.

Chondroitin – vyskytuje se v tekutině kloubů, slouží jako mazivo a zvyšuje odolnost tkání i vazů.

Glukosamin – stavební materiál, který na sebe váže buňky a dělá tak chrupavčitou tkáň odolnější.

Nejlepší pro vaše klouby pochopitelně bude, když jim co nejvíce potřebných látek dodáte formou klasické potravy. Užitečné jsou pro ně třeba omega-3 mastné kyseliny, jež působí proti chronickým bolestem, či vitamín C, který podporuje funkci pojivových tkání. Omega-3 najdete ve lněných semínkách, vitamín C v ovoci. Nezapomeňte ani na gumové medvídky, želatina je na klouby dobrá.

Doplňky stravy nevyřeší všechno

Ani ta nejlepší kloubní výživa ovšem nedokáže nahradit správné návyky. Chcete-li se vyvarovat zranění, vždy se před sportovním výkonem pečlivě rozcvičte a na protažení nezapomeňte ani po sportovním výkonu.