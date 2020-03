Luxus, kterého budeme litovat. Pitná voda končí v kanále a tam také naše peníze

Vodu z kohoutku vnímáme jako samozřejmost. Pro většinu z nás se však jedná o vodu pitnou, takže nejenom, že nám do kanálu utíkají peníze, ale také životně důležitá tekutina. Kdo šetří, má za tři a u vody to platí obzvlášť. Nejde však jen o peněženku, ale o celý ekosystém. Co si tedy můžeme zcela jistě odpustit?