Nádor na mozku: Některé symptomy se mohou zdát neškodné, opak je ale pravdou

Podle webu Národní zdravotní organizace se nádory tvoří v moment, kdy se buňky v určité části našeho těla začnou nekontrolovatelně množit.

Nádory, které se utvoří na mozku se dělí do několika skupin podle toho, jakou rychlostí se zvětšují a jestli je pravděpodobné že se po jejich odstranění znovu objeví.

Do skupiny benigních nádorů patří ty, které rostou pomalu a s nejvetší pravděpodobností se po jejich odstranění znovu neobjeví. Do skupiny maligních nádorů patří naopak ty, které se po jejich odstranění nejspíše objeví znovu.

Mezi symptomy nádoru na mozku se řadí jak příznaky, které se mohou zdát zcela neškodné, tak i ty, které jsou velmi vážné.

Mezi symtomy nádoru na mozku patří:

záchvaty

častá nevolnost

časté bolesti hlavy

změny v chování

ztráta paměti

problémy se zrakem

problémy s řečí

Pokud na sobě, nebo svých blízkých pozorujete některé z následujících příznaků, co nejrychleji se o nich poraďte s odborníkem.

Pokud pociťujete pouze některé z těchto symptomů, nemusí to hned znamenat, že máte nádor na mozku, nicméně byste se o nich rozhodně měli poradit se svým lékařem, mohou být totiž také příznakem nějakého jiného zdravotního problému.

Pozor by si měli dávat zejména lidé, kteří patří do rizikových skupin a je u nich tedy pravděpodobnější vznik nádoru na mozku. Jedná se o seniory ve věku 85 až 89 let, o lidi, kteří byli vystaveni radiaci a také ty, kteří mají v rodině někoho, u koho se nádor objevil.

Zdroj: National Health Service

