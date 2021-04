Nebojte se Vojtovy metody. Terapie pomáhá dětem i dospělým, říká lékařka a vysvětluje, jaký postup je správný

Lámání končetin, nesnesitelná bolest a další nesmysly, které kolují ve spojení s Vojtovou metodou. Nebo je to pravda a jde opravdu o něco, co stresuje děti i dospělé? V každém případě metoda reflexní lokomoce představuje diagnostický a léčebný postup, jehož autorem je dětský neurolog prof. MUDr. Václav Vojta, DrSc, a používá se k terapii hybných poruch od narození až do dospělého věku. A vězte, že nebolí a není ani důvod se jí bát. Kdy a jak se aplikuje a co vlastně dokáže?