Nedostatek minerálů a stopových prvků je nebezpečný. Může vést k roztroušené skleróze nebo infarktu

Je jisté, že můžeme dojít do lékárny a koupit některý z nabízených přípravků. Jedna nebo dvě tablety denně potom dodají určitou dávku minerálů. Opravdu ale chcete polykat tablety místo vyvážené stravy? Přitom získat dostatek látek, které jsou tělu prospěšné, je možné právě výběrem jídelníčku, který takové přemýšlení navíc může obohatit o nové chutě.

Nechybí vám draslík?

Jak poznat, že se tělo potýká s nedostatkem draslíku? Pokud se tělu tohoto prvku nedostává, reaguje bolestmi hlavy, únavou, malátností, závratěmi nebo svalovou slabostí. Oslabeny jsou také nervy, ale může docházet k poruše srdečního rytmu nebo k zácpě. Příznaků, kterými nás vlastní tělo upozorňuje na to, že mu nedodáváme dostatek draslíku, je tedy hodně. Pokud se s některými setkáme, můžeme jako první pomoc zkusit doplnit tento minerál stravou. Kdyby to nepomohlo, je samozřejmě čas na návštěvu lékaře. Pozor ale také na jeho přebytek v organismu, který může vzniknout při špatné funkci ledvin, kdy se přijatý draslík nevylučuje, ale hromadí v těle. Lidé s poruchou činnosti ledvin tak musí dbát na vyváženou stravu ještě mnohem důsledněji, jejich jídelníček by měl sestavovat odborník.

Kde ho najít? Draslík najdeme v rajčatech, květáku, hrášku, kapustě, banánech, červené řepě, ale také v černých fazolích, houbách nebo „obyčejných“ bramborách. Z živočišných produktů můžeme volit maso i vejce.

Vápník nejen na kosti

Při nedostatku vápníku trpí kosti, zuby, nervy i svaly, naše srdce nevyjímaje. Stejně tak ale dochází ke zhoršení funkce žláz s vnitřní sekrecí, které produkují hormony. A ty zase mají vliv na mnoho dalších procesů v těle… Zkrátka vápník vynechat jednoduše nemůžeme, abychom se nedočkali například takových projevů, jako jsou křeče, průjem, vypadávání vlasů a v důsledku až roztroušené sklerózy. Je proto lepší začít dobře přemýšlet, co jíme a jak tím tělu přispějeme. Kde tedy vápník najdeme? Možná někoho překvapí, že stejně jako v mléčných výrobcích (o kterých to většinou víme) se vápník ve velkém množství nachází také v máku, v rybách, v oříšcích a sušeném ovoci nebo v zeleném čaji. Vynechat bychom neměli ani zeleninu - a to hlavně brukvovité rostliny, tedy květák, kapustu, brokolici a další.

Hořčík pro pevnější nervy

Hořčík má vliv na stovky procesů, které v těle neustále probíhají. Není tedy divu, že i jeho nedostatek nám dá organismus brzy najevo, a to kromě křečí převážně v nohou také zhoršenou funkcí nervové soustavy. Pokud bychom tyto projevy ignorovali, může dojít až k aritmii a v nejhorším případě k infarktu. Pokud budeme hledat zdroj hořčíku, můžeme „lovit“ v podobných potravinách jako u výše uvedených minerálů. Chybu neuděláme, když sáhneme po banánech, sušených meruňkách nebo datlích, vhodné jsou také luštěniny - hrách a čočka - špenát, kuřecí maso a ryby, mandle nebo kešu oříšky.

Sodíku máme patrně dost

Tento prvek při správném obsahu v těle reguluje krevní tlak a nervové funkce. Pokud se jeho hladina sníží pod potřebnou hranici, můžeme očekávat bolesti hlavy, podrážděnost, nevolnost, ale i zmatenost. Při opravdu výrazném úbytku sodíku v těle může člověk až upadnout do kómatu. Je ale pravdou, že při současném způsobu stravování se jeho nedostatku prakticky bát nemusíme. Dusík obsahují uzeniny, sýry, kořenicí směsi, většina polotovarů a další suroviny a polotovary pro usnadnění a zrychlení práce v kuchyni.

Železo najdeme v „červených“ potravinách

Bez železa to také nejde. Tento prvek má podíl na tvorbě červených krvinek, které jsou důležité pro buněčné dýchání - roznášejí kyslík z plic do celého těla. Bez železa již brzy začneme pociťovat únavu, bude se nám těžko dýchat, může bušit srdce, bude se nám točit hlava, ale tělo může dát jeho nedostatek dát najevo také suchou pokožkou, lámavými nehty nebo vypadáváním vlasů a v kritickém případě se může rozvinout až anémie, kterou již musí řešit lékař. Proto bychom měli na jeho pravidelný přísun dávat velký pozor.

Jak? Konzumací listové zeleniny - i špenátu, ačkoliv obsah železa v něm obsažený není tak zázračný, jak se kdysi říkalo - červené řepy, brokolice, zelí, pórku nebo salátu. Důležitým zdrojem železa je maso, hlavně hovězí, a potom také vnitřnosti. Nevynecháme ani obiloviny, luštěniny nebo ovoce. Často se říká, že železo najdeme v „červených“ potravinách. I když je to velmi zjednodušené, něco na tom je…

Hlavně vyváženě

Prvků, které naše tělo ke správnému fungování nezbytně potřebuje, je samozřejmě mnohem více. Nemůžeme zapomenout na chrom pro správnou hladinu cukru v krvi, jód, ovlivňující funkci štítné žlázy, selen pro imunitu, chlor pro trávení nebo zinek, který pomůže ke zdravé a krásné pleti. Je možné konstatovat, že pokud budeme dodržovat zdravou životosprávu a konzumovat pestrou stravu, tělo si z nabídky jistě vybere. Každápádně při jakýchkoliv déletrvajících potížích je nutné navštívit lékaře.

