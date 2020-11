Nenechte si zlomit srdce. Není to žádná legrace, může jít i o život

Zlomil vám někdo srdce? Možná se vám to už někdy v životě stalo - nevydařený vztah se z ničeho nic rozpadne a člověk to často ani nečeká. Pak nastává těžké období, kdy se musíme s novou situací vyrovnat a opravdu to nebývá jednoduché. A netrpí jen psychika, ale skutečně i naše tělo, včetně srdce…