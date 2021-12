Omicron: Jak se spolehlivě vyhnout nové variantě covidu

K tomu, abychom se nenakazili novými, ale i "starými" variantami covidu, je zkrátka potřeba, abychom pečlivě dodržovali veškeré doporučené hygienické návyky a ochranná opatření. Přispět k tomu ale může i několik tipů a triků.

Hygiena

Pokud to již neděláte, doporučujeme každý den čistit dezinfekčním sprejem místa, kterých se často dotýkáte.

Patří mezi ně kliky od dveří, telefony a klávesnice. K rychlému vyčištění těchto povrchů skvěle poslouží i dezinfekční vlhčené ubrousky.

Dále je také nutné mýt si ruce vždy poctivě mýdlem a teplou vodu, posmrkané kapesníky nenechávat v kapse, ale ihned je vyhazovat a dávat si ruku nebo loket před ústa, pokud zrovna kašlete nebo kýcháte.

Rouška

Nejspíše nikomu z nás se sice nošení roušky příliš nezamlouvá, ale pravdou je, že skutečně funguje.

Aktuálně sice masku venku nosit nemusíte, doporučuje se ale si ji v určitých případech stejně nasadit. Jedná se zejména o situace, kdy se nacházíte v těsné blízkosti většího počtu lidí.

Setkávejte se venku

Pokud se potřebujete s někým sejít, je ideální se setkat venku, samozřejmě jen pokud to počasí dovolí.

Tam je totiž mnohem menší pravděpodobnost nákazy, protože vzduch kolem vás neustále proudí, zatímco v místnosti příliš necirkuluje.

Testy a izolace

Nejlepším způsobem, jak se vyhnout nákaze, je samozřejmě izolace. Tento způsob ale u většiny z nás zkrátka není příliš reálný.

K tomu, abyste zvýšili své šance na to, že se nenakazíte, ale nemusíte být v izolaci 24 hodin denně. Stačí jen, když omezíte své vycházky, a to zejména do míst, kde se nachází velké množství lidí.

Pokud na sobě zpozorujete symptomy koronaviru, mezi které patří např. kašel, horečka a ztráta chuti či čichu, nechte si co nejdříve udělat covidový test.

Zdroj: Express

