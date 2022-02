Omikron: Toto jsou jen zdánlivě nesouvisející příznaky nákazy

Výzkumníci, kteří se podílejí na ZOE COVID Study, studii, která zkoumá symptomy covidu prozradili, že nákaza novou variantou viru se může projevit u zdánlivě nesouvisejícími zdravotními problémy.

Od ledna letošního roku prý totiž zaznamenali nárůst problémů s trávením, které byly spojeny právě s nákazou omikronem.

Mezi nejčastější příznaky omikronu patří podle Dr. Sonama Solanskiho následující zdravotní potíže:

bolest těla

celková slabost

únava

bolest hlavy

horečka

kašel

rýma

„Ve většině případů, tedy zhruba u 80 % pacientů, horečka během prvních 3 dnů odezní, a pokud ne, pak se to stane známkou středně těžké až těžké infekce, kterou je třeba pečlivě sledovat,“ dodal expert pro web Livemint.

Výzkumníci ale naznačují, že data ze ZOE COVID Study naznačují, že se mezi tyto nepříjemné symptomy řadí ještě tyto zažívací problémy:

průjem

bolesti břicha

nevolnost

ztráta chuti k jídlu

Vědci podílející se na ZOE COVID Study ale také vysvětlili, že těmto symptomům by se měla přikládat jiná váha u mladších a u starších lidí: „Vynechání jídla na krátkou dobu, protože se necítíte dobře, není něco, čeho byste se měli přehnaně obávat u lidí mladších 65 let. Není nutné se nutit k jídlu, pokud se na to necítíte, ale je velmi důležité neustále doplňovat ztracené tekutiny, a to především když se vaše tělo brání infekci."

Zdroj: ZOE COVID Study, Livemint

