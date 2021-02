Pacienti se při zhoršení zdravotního stavu báli zavolat sanitku. Bohužel zemřeli, říká doktor Pražák

Doktor Pražák musí určit, zda pacienta nechat doma, nebo poslat do nemocnice. V případě covidu to může být i rozhodování o životě a smrti. „Odhadnout po telefonu, zda už to pacient a rodina doma nezvládnou a je potřeba hospitalizace, s vědomím, že nemocnice jsou přeplněné, je někdy hodně těžké rozhodování. Bohužel mám i pacienty, kteří při zhoršení svého zdravotního stavu dlouho váhali se zavoláním sanitky. Pak už bylo pozdě a v nemocnici zemřeli,“ říká MUDr. Pražák.

Počet lidí nelze převídat

Před koronavirovou pandemií objednával MUDr. Pražák pacienty do své ordinace tak, aby měl na každého pacienta dost času. Za posledních pět měsíců se však situace změnila – počet pacientů ani dobu jejich vyšetření nejde zcela předvídat.

„Pacienti telefonují během celé pracovní doby. V krizových dnech je problematické se dovolat, protože pevná linka i mobil jsou skoro pořád obsazené. Když se jim to podaří, může se stát, že mluvím na druhé lince, a musí zavolat později. Jeden hovor dokončíte a telefon hned zvoní,” popisuje lékař současný stav ve své ordinaci.

Hovory během vyšetřování pacienta

Nejhorší jsou pondělky, kdy volá spousta pacientů s obtížemi vzniklými během víkendu. Často se jedná o neschopenky, karanténu či žádanku na covidové testy. Během jednoho telefonátu přitom často MUDr. Pražák slyší, jak v telefonu pípá několik dalších hovorů.

„Pokud mám pacienta v ordinaci a vím, že v čekárně sedí další, nemá smysl hovory odkládat a musím je co nejrychleji a efektivně vyřídit. Během jednoho vyšetření pacienta v ordinaci někdy vyřídím i několik hovorů.“

Většina pacientů, kteří v takovou chvíli sedí v ordinaci a čekají na vyřízení hovoru, má pochopení. Mnoho z nich však přiznává, že si nedokázali představit, jaký „šrumec“ v ordinaci nyní lékař má. „Ty telefony jsou samozřejmě rušivé, ale nedá se nic dělat, o to více je to náročné na soustředění, když se poněkolikáté vracíte ke stejnému pacientovi,“ podotýká MUDr. Pražák.

Někdy nestíhám ani pít nebo na záchod

Nejsou to však jen pacienti, kdo volá. „Kromě telefonů v ordinaci mi občas během dne zvoní i soukromý mobil, kdy volají známí a kolegové s různými problémy a také volají naše děti, které mají distanční výuku a občas nějaký technický problém,“ říká lékař a dodává, že se v hektických dnech často nestíhá ani napít nebo si dojít na toaletu.

Jiné je to i během oběda, protože jídelny a restaurace jsou zavřené. „Oběd si vyzvedneme u okénka do jídlonosičů a sníme si ho až u nás. Naštěstí nám to prostor umožňuje. Jinak by se to dělalo velmi těžce. Restaurace jsou zavřené a hygienické normy neumožňují jíst v ordinaci. Z toho důvodu se pak řada zdravotníků nemá kde naobědvat. Dalším řešením je pak nejíst, což je samozřejmě špatně a popolední výkonnost by výrazně klesla,“ říká MUDr. Pražák.

