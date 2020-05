Poruchy štítné žlázy mohou vést až k potratu. Včasná diagnóza zabrání nevratným změnám u dospělých i u dětí

Poruchy štítné žlázy se týkají poměrně často žen ve věku nad padesát let. Cysty, uzlové i strukturální změny této žlázy jsou příčinou buď nadměrné nebo nedostatečné činnosti štítné žlázy, přičemž v obou případech má z toho vyplývající hormonální nerovnováha vliv na mnoho procesů v těle.

„Mezi základní činnosti hormonů štítné žlázy patří zvyšování metabolické aktivity buněk, ovlivnění metabolismu sacharidů zvýšením vstřebávání glukózy ze střeva a využitím glukózy ve svalech, vliv na metabolismus tuků i bílkovin, vliv na oběhovou soustavu, centrální nervovou soustavu, u které pak ovlivňují i její vývoj,“ vysvětluje MUDr. Karolína Drbalová, endokrinoložka a internistka z kliniky Canadian Medical.

Jak poznáme nadměrnou či nedostatečnou funkci štítné žlázy?

Každá změna funkce štítné žlázy - ať již vyšší nebo nižší, má na tělo poměrně značné dopady. Při větší aktivitě je tvořeno více hormonů a pacienti mohou vykazovat podráždění, nesoustředěnost nebo mají problémy s nespavostí. Mají neustále pocit tepla, cítí bušení srdce. „Příznakem této choroby může být i jemný třes rukou, průjmy a při dlouhodobém trvání i osteoporóza,“ popisuje MUDr. Karolína Drbalová.

Pokud je štítná žláza naopak “línější” a produkce hormonů je nižší, bývají pacienti v takovém případě naopak unavenější, malátní, trpí pocitem chladu, bývají depresivní. Kromě toho mohou pociťovat bolest kloubů a svalů, všimnou si také suché pokožky a otoků.

Oba tyto stavy je vhodné konzultovat s lékařem, který s největší pravděpodobností provede odběr krve a z jejího rozboru zjistí hladinu hormonů a protilátek proti štítné žláze.

Problémy v těhotenství

Na správnou funkci štítné žlázy je třeba dohlížet také v době, kdy je žena těhotná. Právě funkce tohoto orgánu totiž umožňují správný vývoj nervové soustavy dítěte. „Nejpodstatnější období je první trimestr těhotenství, kdy ještě dítě nemá vlastní štítnou žlázu a je závislé na hormonech matky. V dalších měsících gravidity je správná činnost štítné žlázy nutná i pro kvalitu placenty. Snížená činnost může vyvolat potrat či předčasný porod,“ vysvětlila MUDr. Drbalová.

Jak je to u dětí?

Poruchy štítné žlázy se bohužel mohou stejně jako u dospělých objevit také u dětí - a to v podstatě se stejnými projevy. U mladých lidí, u nichž stále ještě dochází jak k fyzickému, tak i k mentálnímu vývoji, může dojít k jejich opoždění, což má potom vliv na celý další život.

Proto je nezbytně nutné, aby rodiče, kteří některé z popsaných příznaků u svých dětí pozorují, co nejdříve navštívili se svým potomkem pediatra, který zajistí další kroky k potřebnému vyšetření.

Co s tím?

Správnou funkci štítné žlázy můžeme alespoň částečně ovlivnit i my sami, a to například správným složením naší stravy, a to zvláště při její hyperfunkci, tedy při zvýšené produkci hormonů štítné žlázy. V takovém případě je nutné zajistit tělu dostatek vitamínu D. „Nevhodná jsou jídla s velkým obsahem jódu, hlavně mořské ryby a řasy,“ upozornila MUDr. Drbalová.

Lidské tělo je složitý mechanismus, v němž každá nedostatečnost nebo i přebytek jakékoliv látky působí problémy i na místech a v okamžicích, kde a kdy bychom to nejméně čekali. Proto je vhodné při jakékoliv změně zdravotního stavu nebo při pocitu, že se v těle “něco děje jinak”, navštívit lékaře. Včasná diagnoza a zahájení léčby mohou zachránit kvalitu dalšího života, u těhotných žen dokonce nejen jejich vlastního, ale i zdraví a správného vývoje jejich budoucího dítěte.

