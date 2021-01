Příznaky rakoviny prsu a její rizikové faktory

Rakovina prsu je diagnostikována v průměru asi 7 000 Češkám ročně. Většina z nich má přitom velkou naději na úplné vyléčení, a to hlavně díky včasnému zachycení karcinomu a tím pádem i zahájení léčby. Důležitou roli hraje v této otázce mimo jiné i prevence — a to jak v podobě samovyšetření, tak u lékaře. Ženy nad 40/45 let (v závislosti na zdravotní pojišťovně) mají jednou za dva roky nárok na bezplatné mamografické vyšetření. Ty mladší pak mohou kdykoliv za jednorázový poplatek podstoupit vyšetření ultrazvukem.