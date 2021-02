Rok s koronavirem, rok důkladného mytí rukou. Jak pomoci zdevastovaným prstům a dlaním?

Nekonečné zásoby mýdla, stříkání dezinfekce po vstupu do obchodů, autobusů a metra. Boj s koronavirem má ve svém arzenálu i jednu zcela zásadní zbraň, a to je pravidelná hygiena, která se přirozeně zaměřuje hlavně na ruce. Tím pádem se lidé musí potýkat s dalším nepříjemným problémem, kterým jsou rozsáhlé ekzémy právě na rukou. Co s tím?

Praskající ruce

Svůj díl viny na zničené kůži na rukou mají samozřejmě i velké výkyvy teplot. Vlhká pokožka, která je vystavena mrazu a následně se ocitne v teplejším prostředí, jen těžko snáší velké teplotní rozdíly.

Nepříjemné bolesti, popraskaná a nevzhledná kůže se však může snadno vrátit do původní podoby. Lékárník by měl zákazníkovi minimálně nabídnout krémy se steroidy, jež relativně účinně zklidní zánět, který začíná bujet právě nejčastěji na rukou.

Ruce je však nadále nutné držet v čistotě, protože se jedná o jedno z důležitých opatření, jak se viru a jeho šíření bránit. Stále platí, že nejlepší způsob, jak ošetřit svoje ruce, je použití vody a mýdla. Funkční je také gel s notnou dávkou alkoholu. Při častém mytí se však prolomí normální kožní bariéra, což znamená, že je pokožka suchá a svědí.

Podobné problémy způsobí také dezinfekční gel, ale paradoxně není tak škodlivý jako voda a mýdlo. K mytí rukou je tak nutné připojit také poctivou péči, abyste popraskanou pokožku mohli vůbec někdy vyléčit. Tady je několik tipů…

Jen vlažnou vodu

Pokud je vaše kůže narušená a poškozená, nepoužívejte při mytí rukou horkou vodu. Vlažná voda není tak agresivní. Navíc je velmi důležité přemýšlet, jak moc si ruce sušíte dosucha ručníkem, protože i tím kůži částečně poškozujete. Důležité je také myslet na to, jestli jsou místa, kde nosíte prsteny, suché. V těchto místech se totiž ekzém může velmi rychle šířit po celé ruce.

Vyhněte se vonným krémům

Pokud jsou vaše ruce popraskané a bolavé, určitě nepoužívejte vonné krémy. Mnohem lepší je na poškozené ruce používat mastné krémy, které skvěle bojují se suchou pokožkou. Zásadní je dodržovat tento postup celý den a pravidelně. Nejextrémnější variantou je použití rukavic přes noc, abyste si vyrážku nedrbali a nezhoršovali.

Z nanášení krémů je nutné si udělat příjemný rituál. Pokud tuto péči přerušíte, k ničemu to nevede. Jde o to pečlivě mastné krémy nanášet a ne jen zbrkne a rychle mast použít bez rozmyslu.

