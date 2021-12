Zimní deprese může postihnout každého. Jak si pomoci, abychom mohli vůbec fungovat?

Pocit únavy, touha jen spát, nic nepodnikat, šidit práci a smutek zajídat tučnými a sladkými pokrmy. Zjednodušený pohled na depresi sice může připomínat film Deník Bridget Jones, ale realita je mnohem těžší než nadsázka v televizi.

Deprese si často vybírá právě zimní období jako příležitost naplno vypuknout a srazit vaši vůli a pocity na podobnou hodnotu jako ukazatel teploměru. Nebuďte v mínusu a snažte se něco dělat. Tady je několik tipů, jak se zimními chmury v nepříznivém počasí bez dostatku světla bojovat.

Nedostatek slunce

Nejjednodušší by bylo vzít kufr a odstěhovat se za sluncem. Právě nedostatek přirozeného světla je hlavním důvodem, proč právě zima umí nebezpečně rozhodit naši psychickou pohodu. Právě lidé na severní polokouli mají největší zkušenosti a i lékaři přispívají s názorem, že absence slunečního světla způsobuje menší tvorbu serotoninu v mozku.

Ten totiž reguluje náladu, ale třeba i chuť k jídlu. Vyhrát tento souboj není jednoduché, ale existuje pár tipů, které stojí za pokus. Pokud je zima, ale vyjde slunce, ihned toho využijte k procházce na vzduchu, kde naberete nadhled, ale také vitamín D a chybějící serotonin.

Aktivní život

Sportem ku zdraví není jenom prázdná fráze, ale osvědčená rada, která prostě a jednoduše pomůže vašemu bytí k lepším zítřkům. Začít den klidnou jógou či poctivým protažením určitě ještě nikoho nezabilo.

Kdo se nebojí vykročit do zimy, může si obout běžecké boty a zkusit oběhnout pár koleček, které pročistí plíce, a fyzická zátěž vás zbaví černých myšlenek hned na startu dne. Navíc budete mít dobrý pocit, z toho, že jste nic nevzdali a dokázali alespoň maličkost jen pro sebe a pro zlepšení vaší psychiky.

Jídlo je základ

Pokud jíte ve fastfoodech nebo svému žaludku pravidelně dopřejete jenom polotovary, je čas říct stop. Čerstvá zelenina, šťavnaté ovoce jsou od přírody určené k tomu, aby přispívaly ke zdravému životnímu stylu, ale také vaší psychice. Jste to, co jíte, a to nejen v odrazu zrcadla, ale i v odrazu duše.

