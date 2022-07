5 knih, které by si měl přečíst každý

Víte, proč byste měli číst knihy?

Čtení knih má na člověka hodně pozitivních vlivů:

rozvíjení slovní zásoby,

získání nových poznatků,

zvýšení kreativity,

rozvíjení představivosti,

snížení stresu,

zvýšení soustředěnosti,

rozvíjení analytického a kritického myšlení.

Stařec a moře – Ernest Hemingway

Krátká kniha se silným příběhem a přesahem do současnosti. Podaří se starci nakonec ulovit několik desítek dní očekávanou rybu? Metaforu ukrytou v příběhu díla musíte objevit vy sami. Tato kniha vás doslova chytí za srdce. Doporučujeme vám přečíst si i další díla z pera spisovatele. Byl oceněný Nobelovou cenou za literaturu a jeho díla o tom vypovídají.

Malý princ – Antoine De Saint-Exupéry

Kniha pro děti, dospělé, jednoduše pro všechny věkové kategorie. V jejím obsahu najde každý čtenář přesně to, co potřebuje. Děti s úžasem čtou o tom, jak putuje malý princ z jedné planety na jinou, dospělí se při čtení zamýšlí nad lidským charakterem a jednoduchými rozhovory. Malý princ byl přeložen do 250 jazyků a je jednou z nejprodávanějších knih.

Muži jsou z Marsu a ženy z Venuše - John Gray

Muži jsou z Marsu a ženy z Venuše je krásná vztahová kniha. Zaručeně pomohla mnoha párům. Autor John Gray už v jejím názvu hovoří o zjevných odlišnostech mezi dvěma pohlavími. V kapitolách knihy se věnuje jednotlivým rozdílům mezi muži a ženami. Vysvětluje problémové situace, které často mezi nimi vznikají, a nabízí řešení správného postupu. Po přečtení knihy budete s partnerem schopni vcítit se do jeho pocitů. Pochopíte jeden druhého a poznáte se navzájem. Autor nabízí i další knihy týkající se vztahů.

Aspoň jedna kniha motivační literatury by měla být v knihovně každého z nás. Mnozí lidé se čtení motivační literatury brání. Představí si jakési „sladké řeči“. Motivační literatura je ovšem o něčem jiném. Nabízí přesné návody a způsoby, jak dosáhnout to, co chcete. Dokáže povzbudit, taktéž zvednout sebevědomí či efektivně zorganizovat čas.

Pán svého času – Brian Tracy

Jednou takovou knihou z kategorie správného zorganizování času je od uznávaného kouče, motivátoře a autora Briana Tracyho s názvem Pán svého času. V knize čtenářům prozradí své tipy na techniky, jak rychleji zvládat věci, ale produktivním a jednoduchým způsobem.

Různým oblastem života připisuje v kapitolách knihy, jak čas pro danou oblast využít co nejlépe. Po přečtení knihy se dozvíte, jak si zvýšit příjem, utužit vztahy, najít si čas na oddech, ale co je velice důležité, i sám pro sebe. Tak jako u jiných autorů, i od Braina Tracyho máte na výběr z mnoha úspěšných titulů knih.

Tajemný závoj – Dominik Dán

Fanouškům detektivních románů jednoznačně doporučujeme knihy slovenského spisovatele Dominika Dána. Má několikaleté zkušenosti s vyšetřovaním zločinů a trestních činů. Právě rozhovory s lupiči, únosci či vrahy mu dodávají námět pro jeho knihy.

Nejnovější knihou, která je už 34. dílem série, je Tajemný závoj. Pod tímto názvem se ukrývá příběh o drogách a prostituci. Ne všechny knihy Dominika Dána jsou sériové. Dříve, než si přečtete Tajemný závoj, sáhněte po Kočíčí stopě a Břímě minulosti, na které kniha navazuje.

Nestíháte číst knihy?

Možná vám pomůže našich několik rad:

Neskákejte z jedné knihy na druhou – přestat v polovině čtení jedné knihy a přejít na jinou je asi to nejhorší, co můžete udělat. Protože, jak se říká, ztratíte nit a čtení ani jedné knihy pro vás nebude přínosné.

– přestat v polovině čtení jedné knihy a přejít na jinou je asi to nejhorší, co můžete udělat. Protože, jak se říká, ztratíte nit a čtení ani jedné knihy pro vás nebude přínosné. Zkracujte si čas čtením – čekání u lékaře či na autobus si můžete zkrátit čtením knihy. Je to skvělý způsob, jak můžete takovýto čas proměnit na produktivní.

– čekání u lékaře či na autobus si můžete zkrátit čtením knihy. Je to skvělý způsob, jak můžete takovýto čas proměnit na produktivní. Plánování čtení – řekněme, že chcete přečíst jednu knihu za měsíc. Na daný měsíc si přesně naplánujte, v jakém čase budete číst, a svůj plán neměňte.

Nevíte, jakou knihu byste chtěli číst? E-shopy nabízí přehledné filtry, pomocí kterých snadněji najdete knihy pro vás. Pokud rádi nakupujete knihy osobně, neváhejte se poradit v knihkupectví. Rádi vám doporučí novinky či nejprodávanější knihy.