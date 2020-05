5 způsobů, jak posunout své domácí cvičení

Padá na vás špatná nálada nebo se cítíte unavení? Pravidelné cvičení vám pomůže tyto stavy překonat. A navíc vám pomůže nejen zlepšit fyzickou kondici, ale i tu psychickou. Takže hurá do toho!

Fyzická aktivita podporuje uvolňování endorfinů, jako jsou dopamin a serotonin. Tyto hormony přinášejí do organismu pocit štěstí, jejich zvýšené uvolňování vám dá emocionální podporu a budete se cítit se šťastnější a produktivnější. Nejlepší způsob, jak si tyto pocity udržet i v těžších obdobích, je přidat si fyzickou aktivitu do svého denního plánu.

Pravidelné cvičení výrazně zlepší váš emoční pocit pohody a pozitivně ovlivní vaše celkové duševní zdraví. Seznam výhod spojených s pravidelným cvičením je obrovský, zahrnuje lepší strukturu i funkci mozku, lepší poznávací schopnosti, lepší paměť a schopnost vyrovnat se se stresem.

Zvýšený stres v kombinaci s přístupem k více nezdravým potravinám může vést k nárůstu hmotnosti a ztížení hubnutí. Je tedy nesmírně důležité najít si čas na aktivitu. Zvyšování výkonu vaší rutiny během období stresu vám umožní soustředit se na sebe a nastartovat své výsledky.

Prodlužte dobu cvičení

Stravte několik minut navíc cvičením, abyste zajistili, že poctivě a kvalitně provedete i náročnou sestavu. Necháte-li si na trénink o 10–20 minut více, budete se cítit méně ve stresu a budete mít příležitost dokončit důkladnější a vyváženější cvičení. Vytvoření času na sestavu, která má vhodné dynamické rozcvičení a relaxační fázi, je skvělý způsob, jak zdokonalit svou osobní rutinu.

Trénujte s přítelem

Udělejte si cvičení zábavnějším a trénujte s přítelem nebo se připojte ke cvičící skupině. Je snazší zůstat motivovaný, když máte přítele, který vás tlačí.

Vyjděte ven

Cvičení venku je příjemné, zábavné a nikdy není stejné. Během běhání či jízdy na kole můžete pozorovat krajinu a musíte reagovat na podněty z okolí. O čerstvém vzduchu ani nemluvě.

Střídejte cvičení

Vyzkoušejte nový způsob cvičení. Zajděte na lekci nebo zkuste on-line cvičení, je to skvělý způsob, jak do cvičení vložit nějakou energii.

Zvyšujte intenzitu

Pokud se na to cítíte, přidejte na intenzitě tréninku, zvyšte své váhy nebo přidejte několik dalších opakování. Vyzkoušíte-li trénink ve stylu HIIT, zkrátíte čas strávený cvičením, aniž by to negativně ovlivnilo vaše výsledky. Ve skutečnosti totiž může HIIT trénink zvýšit vaši kondiční úroveň.

Udělejte ze svého osobního duševního a emočního zdraví prioritu a zůstaňte oddaní zdravému a aktivnímu životnímu stylu bez ohledu na roční období.