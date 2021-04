Africké Velikonoce se od našich liší. Komerce chybí, lidé se soustředí na úplně jiné věci

Meditace, setkávání s blízkými a s rodinou. Lidé v Africe nemají Velikonoce jako komerční svátky. Spíše se dívají sami do sebe, uvažují, co se svými životy. I pro ně jsou ale samozřejmě Velikonoce jedním z nejvýznamnějších křesťanských svátků, oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Pojďme se do některých zemí podívat.