Avokádo je hvězdou zdravých potravin, bojuje s rakovinou i leukémií. Proč nikdy nevyhazovat pecku?

Avokádo se botanicky možná trochu překvapivě řadí do ovoce, konkrétně pak plod hruškovce přelahodného. Zralý plod je zvenku tmavozelené až černé barvy, uvnitř měkký a světležlutý. Dužina se velmi dobře roztírá.

Magazín Nature uvádí, že ve středu plodu se potom nachází kulatá jedlá pecka o průměru 3 až 5 centimetrů, kterou můžete velmi lehce zasadit a naklíčit v květináči. Avokádo je 7 až 20 centimetrů dlouhé. Zralé plody váží od 100 gramů až do 1 kilogramu. Běžná roční sklizeň z jednoho stromu je kolem 120 avokád.

Nejstarší nalezená semena divokých avokád jsou podle magazínu Nature stará asi 7 tisíc let. O pár tisíc let později došlo u těchto rostlin ke kultivaci a nalezené plody staré zhruba 2,5 tisíce let jsou již podobné těm, které známe dnes. První používání avokáda můžeme zaznamenat v roce 291 př. n. l. v Mexiku.

Chemické ošetření nevadí

Jeho vzhled se velmi výrazně liší druh od druhu. Tvar avokáda připomíná vajíčko nebo hrušku. Výhodou je, že slupka nepropustí žádné chemické ošetření, díky tomu je vlastně jedno z vůbec nejčistějších ovocí.

Chuť má oříškovou, avšak není tak výrazná. Dá se tak velmi účelně přidat do salátů, vhodné je na přípravu pomazánek nebo dipů. Velké uplatnění najde v dnes stále rozšířenější raw kuchyni. „Neumím si představit, jak bychom avokádo v běžné stravě nahradili. Je pro nás opravdu velmi cenné,“ potvrdil Marek Hovorka, který je vyznavačem raw stravování. V rámci chuti se různé druhy ovšem liší velmi málo. V zásadě se k nám dováží pouze dva druhy - Haas a Fuerte.

Haas - tato odrůdra avokáda je celosvětově nejvíce pěstovaným druhem, připomíná svým tvarem vajíčko a jeho slupka je tmavá s charakteristickými hrboly, velmi často se mu díky tomu připomíná ropucha

Fuerte - tento druh velmi silně připomíná hrušku, a to jak svým tvarem, tak i jasně zelenou barvou

Vliv na zdraví

„Avokádo má velmi vysoký obsah zdravých tuků - mononenasycených, které mají tu vlastnost, že se v těle neukládají. Zastoupeny jsou také omega 3-mastné kyseliny a lecitin, který zlepšuje paměť a snižuje hladinu cholesterolu v krvi,“ vysvětluje MUDr. David Pokorný.

Lékař dále uvádí, že z vitamínů jsou zastoupeny A, B1, B2, B6, C. „Vitamínu E pak avokádo dokonce má ze všech druhů ovoce na světě nejvíce. Tento vitamín velmi dobře podporuje reprodukční soustavu, ale také je velmi silným antioxidantem, který zabraňuje předčasnému stárnutí a chrání před rakovinou.“ Avokádo má také dostatek minerálních látek, zejména pak železa, fosforu, horčíku a draslíku.

Proč nevyhazovat pecku?

Více než 70 % avokáda tvoří antioxidanty, které se nacházejí právě v pecce. Semeno navíc obsahuje také nespočet polyfenolů, podobným těm, které můžeme najít například v zeleném čaji. Obsahuje také rozpustnou vlákninu. Jedno avokádo dokonce obsahuje takové množství, že velmi výrazně přispívá k lepšímu trávení a formování stolice.

Pecka z tohoto ovoce obsahuje flavonol, který je silným antioxidantem, který pomáhá předcházet nebo snížit nádorový růst. Nedávné studie dokonce ukázaly, jak uvádí magazín Nature, že extrakt ze semene způsobuje sebedestrukci leukemických buněk. V dalších studiích se mluví o tom, že sloučenina nalezená v extraktu semene nazývaná avocatin B je velmi dobrou zbraní proti akutní myeloidní leukémii.

Nejlepší způsob, jak začlenit avokádové semeno do zdravé výživy, je přidat ho do svých oblíbených krémů, omáček nebo dresingů. „Rozemele se na prášek. Potom se dá použít právě do smoothie, zálivek nebo i jako maska či peeling. Během mletí v mixéru si ale dejte pozor na to, aby se nezlomilo ostří. Vhodný je co nejvíce rychlostní procesor. Avokádo dejte nejprve do plastového sáčku a rozdrťte na větší kusy kladivem nebo paličkou na maso,“ doplnil Marek Hovorka.

