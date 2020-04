Beránek s překvapením uvnitř nebo slaná varianta. Překvapte rodinu netradičním pojetím

Velikonoční beránek je v mnoha rodinách považován za jeden z vrcholů umění dobré hospodyně. Aby také ne - pečeme jej jednou do roka a chceme si na něm dát opravdu záležet, možná máme i ten jediný a nejlepší recept po prababičce. Jenže jsou i jiné recepty, rychlé a jednoduché, jejichž výsledek překvapí i milovníky “poctivé klasiky”. Letos proto můžeme zkusit třeba hrníčkového beránka.

Nezbytný hrnek

Velikost hrníčku, který se stane mírou pro jednotlivé suroviny, volíme podle velikosti formy, kterou pro pečení využijeme. S větší formou přijde i větší hrnek... Poměr surovin je pak již jednoduchý: 2 hrnky mouky (polohrubé), 1 hrnek cukru (použijeme raději krupici), 1 hrnek mléka, 1/2 hrnku oleje. Kromě toho budeme potřebovat po jednom balíčku kypřicího prášku do pečiva a vanilkového cukru a trochu citronové kůry pro vůni. Nezapomeneme ani na 3 vajíčka.

Postup není složitý

Všechny sutoviny kromě bílků opatrně, ale velmi poctivě promícháme buď ručně nebo za pomoci kuchyňského robota, který nám práci výrazně usnadní. Z bílků ve druhé nádobě vyšleháme pevný sníh a po částech a velmi jemně vmícháme do zbytku připraveného těsta. Jestliže se rozhodneme beránka vylepšit rozinkami, je právě teď ten pravý čas je do těsta přisypat. Ještě lepší budou, když je na několik hodin předem namočíme do rumu.

Kypřicí prášek?

Některé hospodyně kypřicí prášek zavrhují, považují jej jen za jakousi berličku pro ty, kteří péct neumí. Rozhodně se ho ale nemusíme bát. Není přece žádná ostuda využít pomoc, která se nabízí a navíc přispěje k jistému úspěchu.

Ještě lepší beránek

Aby byl beránek ještě lepší, můžeme k rozinkám přidat i kandované ovoce, předem namočené brusinky nebo dokonce kousky čokolády. Ty ale nemícháme do těsta, jen jemně vtlačíme do hmoty po jejím nalití do formy. Čokoláda tak zůstane jen uvnitř a zvrchu bude beránek jednobarevný. Překvapení bude čekat na strávníky až po jeho rozkrojení.

Slaný beránek

Má vaše rodina raději slané pokrmy než ty sladké? Proč jim tedy nutit klasiku, když se můžeme přizpůsobit a udělat radost každému. Beránek na stole bude a navíc bude všem i chutnat. Jak na to? Podobně jako na výbornou nádivku, kterou běžně pečeme například spolu s kuřetem…

Zpracujeme i zbytky

Na přípravu slaného beránka budeme potřebovat pět kusů pečiva - stačí i starší, uzené maso, mladé kopřivy nebo listy špenátu, mléko, 3 větší vejce, sůl, pepř a muškátový oříšek. Pak už jen formu, trochu tuku na vymazání a strouhanku na vysypání.

Jak na to

Uzené maso (ideální je trochu, ale ne moc prorostlý bok) nakrájíme na malé kostičky, stejně tak rozkrájíme pečivo, které dáme do mísy a zalijeme 200 - 250 ml mléka, ve kterém jsme rozšlehali žloutky. Přidáme omyté a pokrájené kopřivy nebo špenátové listy a chvíli necháme odležet. Mezitím vyšleháme sníh z bílků. Když je hotový, přidáme do mísy nakrájené maso, směs okořeníme a pomalu a opatrně do ní vmícháme bílky. Snažíme se, abychom strukturu sněhu poškodili co nejméně. Pokud by se stalo, že směs nebude mít správnou konzistenci (nesmí být “tekutá”), lze do ni zlehka vmíchat strouhanku, která se propojí s pečivem a všechno zachrání.

Do trouby

Směs je hotová a nyní přijde na řadu pečení. Formu nejprve vymažeme máslem a vysypeme strouhankou, abychom upečeného beránka mohli vyklopit. Směs do ní vložíme a pokud máme beránka oboustranného, přiklopíme horním dílem formy. Když máme k dispozici jen jednodílnou formu, zvolíme na přikrytí alobal. Pečeme raději pomaleji, při 160 - 170 °C podle zkušenosti s vlastní troubou a přibližně po hodině a půl budeme mít vynikajícího beránka hotového. Jen na poslední půlhodinu odkryjeme formu, aby se vytvořila příjemná kůrka. A teď už můžeme slaným beránkem ozdobit velikonoční stůl a jistě tam nezůstane dlouho.

KAM DÁL: Děti se cíti osaměle, pandemie koronaviru nahrává internetovým sexuálním predátorům. Jejich aktivita stoupá.