Běžná aktivita, která vám může prodloužit život až o 15 let

Řeč je o obyčejné chůzi. Menší procházku zvládne opravdu téměř každý člověk v jakémkoliv věku. Stačí jen dobu či intenzitu procházky přizpůsobit vaší fyzické kondici.

Ideální je, pokud denně ujdete minimálně 6 000 kroků, což jsou zkruba 4 km, jak v britském pořadu This Morning uvedla Dr. Ellie Cannon.

To ale neznamená, že byste každý den měli vyrazit na procházku dlouhou 4 kilometry. Do celkového počtu kroků, které byste měli denně ujít, se započítává každý krok, který ujdete od té doby, co se ráno probudíte.

Ideální proto je na počet kroků myslet i v pohodlí vašeho domova. Pokud např. přinášíte vyprané prádlo z pračky na sušák, zkuste vzít nejprve jen polovinu a pro druhou se vrátit. Počet kroků tak zdvojnásobíte.

Pokud můžete, místo výtahu se vydejte po schodech. Může se zdát, že tyto malé změny ve výsledku nemohou udělat velký rozdíl, ale opak je pravdou. Dokonce i ta nejmenší snaha, kterou budete opakovat každý den, se postupem času nasčítá.

Jedním z vědců podílejícím se na studii, která zkoumala pozitivní efekty každodenní chůže na dlouhověkost, byl Thomas Yates, který působí jako profesor na univerzitě v Laicesteru.

Pomocí tohoto výzkumu nakonec vědci odhalili, že každodenní chůze vám může přidat dokonce až 15 let života navíc.

Profesor Yates spolu se svým týmem zkoumal více než 400 000 lidí ve středním věku, konkrétně tedy jejich choromozomy. Nakonec s pomocí analýzy několika dalších studií došel k závěru, že každodenní chůze nejen zlepšuje zdraví zkoumaných jedinců, ale také jim prodlužuje život.

Dokonce ani není třeba to s chůzí nijak přehánět. Pokud je vám 60 let a více, je doporučeno se držet u denního minima kroků, tedy ujít mezi 6 000 až 8 000 kroky denně, což je mezi 4 km až 5 km.

Zdroj: This Morning, The BMJ

