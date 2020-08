Co dělají Češi o dovolené? Povaha národa se jen tak nezmění a socialismus je hluboko v nás

Těšili jsme se na léto, na dovolenou, na odpočinek a klid od práce - to všechno už je tady. Tedy opravdu všechno? Co vlastně dělají Češi o dovolené? Podle průzkumů je jasné, že se svých starých zvyků národ jen tak lehce nezbaví. Ale i v tom je přece tradice, která nás odlišuje od jiných...

Těšili jsme se na léto, na dovolenou, na odpočinek a klid od práce - to všechno už je tady. Tedy opravdu všechno? Co vlastně dělají Češi o dovolené? Podle průzkumů je jasné, že se svých starých zvyků národ jen tak lehce nezbaví. Ale i v tom je přece tradice, která nás odlišuje od jiných...

Dovolená je časem, kdy si opravdu odpočineme, tak zvaně “vypneme” a čerpáme síly do další práci. Někdo vyjede k moři - i když to je letos trochu složitější - jiní lidé vyrazí na výlety po republice, tráví čas s rodinou (nebo naopak bez ní), další se vrhnou na sport. Celá polovina české populace má ale jedno společné, jak ukázaly průzkumy. Právě téměř padesát procent si i v tomto roce naplánovalo na dovolenou úpravy bydlení. Takže jak se říkalo dříve, i dnes jezdíme “do ‘písku’ a 'na maltu’. Češi se mění jen velmi zvolna. A vlastně je to dobře, i když řemeslníci mají patrně jiný názor.

Volno na práci

„V průměru to vychází, že lidé na úpravy a údržbu bydlení využijí 8 dnů pracovního volna. Vzhledem k současným vysokým cenám řemeslnické práce může být kutilství solidní finanční úsporou,” konstatovala Lenka Molnárová z Raiffeisen stavební spořitelny, která průzum provedla.

Česko je jedinečné

V zahraničí, mluvíme-li tdy o hlavně o státech na západ od našich hranic, není takovýto přístup k renovaci bydlení tak rozšířený. Lidé si najímají řemeslníky prakticky na jakoukoliv činnost v domácnosti. Češi ale zkrátka byli, jsou a pravděpodobně i budou kutily, budovateli, tvořiteli. Je to jistě dáno i jakousi setrvačností z minulosti, kdy nám vlastně nic jiného ani nezbývalo, a také oblibou chalupaření. Když už si nějakou tu víkendovou chatu pořídíme, chceme, abychom tam jezdili rádi, aby se nám tam dobře odpočívalo. Jenže je s tím spousta práce. Mohli bychom namítat, že jde o těžko řešitelný paradox. Jenomže zase nesmíme zapomenout, že jsme v Česku.

Lékař natěračem

„Pro mně je nejlepším odpočinkem práce,“ říká šedesátiletý pan Jiří, který celý život pracuje ve zdravotnictví. „I když se to může někomu zdát pošetilé, těším se na víkendy i na dovolenou, kdy odjedu z poměrně dobře vybaveného bytu na chalupu, kde není skoro nic z vymožeností, které mám doma. Dokonce je tam pořád ještě ‘kadibudka’ a mně to vůbec nevadí. Mám to štěstí, že tenhle malý ráj miluje i moje manželka, takže máme společný cíl - udržet ten kousek země s malou chatou v takovém stavu, v jakém je. A pak milueme právě tu práci, která je s tím spojená. Natřít plot, opravit střechu, žena ušije nové závěsy, ale také statečně seká dřevo, abychom tam mohli jezdit i v zimě a zatopit si. Ve sklepě, kam se vejde sotva stůl a pár židlí, jsme vybudovali příjemné posezení, kam si můžeme pozvat návštěvy. Je to naše císařství, jak říká žena, které slovo království připadá málo důstojné pro místo, kam vyrážíme, kdykoliv máme chvíli času.“

Často je to nutnost

Podobně jako pan Jiří vidí svoje volné chvíle mnoho Čechů. Ale zvelebování domácností se věnují i ti, pro které to zase takové štěstí není. Jenomže vymalovat je zkrátka potřeba. „Češi tradičně zvládají řadu činností svépomocí, takže není divu, že místo aby si najali řemeslníky a volno šetřili na cestování a rekreaci, investují do péče o bydlení i několik dnů své dovolené. Nejčastěji se k tomu uchylují lidé z venkova a z domácností s čistým měsíčním příjmem mezi dvaceti a čtyřiceti tisíci korun,“ podotkla Lenka Molnárová. A je to opět logické.

Pozor na mozek

Ať už je to jakkoliv, pan Jiří ze svého profesního pohledu upozorňuje na to, že se nic nesmí přehánět. „I když kutění všeho druhu milujeme, měli bychom si každý rok udělat alespoň čtrnáct dnů souvislého času na skutečný odpočinek, na změnu prostředí, poznávání nových věcí. Nemusíme letět do tropů, stačí si udělat výlet po republice nebo si najmout skromnou chatku někde v horách, o kterou se nebudeme muset starat, jen budeme chodit po okolí, sportovat, poznávat nová místa a mozek zaměstnáme docela jinými vjemy, než v běžném roce. Naše tělo a hlavně psychika nám poděkují.

A co vy? Také patříte k domácím kutilům, pro které je největší radostí, když odjíždějí z chalupy sice utahaní, ale s vědomím, že tu kůlnu vzadu na zahradě konečně vyklidili? Těšíte se na dovolenou, až budete moci položit novou podlahu, nebo se zkrátka jen podřizujete nutnosti a financím, které nerostou na stromech? Obojí je jistě dobrý důvod k tomu, využít k tomu část dovolené. Musíme si ale dát pozor na to, abycho to nepřehnali…

KAM DÁL: Jeďte metrem na Leninovu a vystoupíte na náměstí Říjnové revoluce. Jak to bylo na počátku metra v Praze?