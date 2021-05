Co dělat v případě, že hrozí exekuce

Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí přichází na řadu, kdy se všechny možnosti vyčerpaly a neexistuje v podstatě jiná varianta.

Výhodou je, že od exekučního příkazu do uskutečnění dražby může uplynout i několik let. Mezitím se situace u zadluženého klienta může změnit a k exekuci nemusí tedy vůbec dojít. Pokud se dlužník dostal do této fáze, pak je pro něho celá řada finančních produktů nedostupná.

Banka do takového rizika nepůjde, a proto klasická hypotéka nebo úvěr jsou vyloučené.

Šancí může být nebankovní poskytovatel, který nabízí jako řešení například produkt, kterým je půjčka bez registru.

Přestože se nikdo z nás nechce dostat do fáze, kdy mu hrozí exekuce, stává se to běžně. Pomoci mohou finanční produkty, díky kterým tuto situaci zvládnete.

Tato nebankovní půjčka toleruje záznamy v registrech dlužníků i nízké příjmy žadatele. Je ale zapotřebí vše rozvážit, aby se situace ještě více nevyhrotila.

Řešení se vždy najde

Pomoci by v těžké finanční situaci mohl například někdo z rodiny, kdo by byl ochoten vzít si hypotéku od banky a tím vyřešit nastalou situaci. Podmínky pro tyto bankovní produkty vám prozradí hypoteční kalkulačka, kterou najdete na internetu. Po zadání několika údajů se dozvíte veškeré platby, úrokovou sazbu a ostatní nezbytnosti.

Poté, co se dostanete z nejhoršího, je možné uvažovat o dalších krocích.

Po splacení veškerých závazků už pro vás nebude problém najít vhodný finanční produkt, který bude přesně na míru vašim potřebám. Jedním z nich může být i půjčka pro živnostníky. Získat ji je o něco obtížnější, nežli to bývá u běžných spotřebitelských úvěrů, ale stačí se obrátit na některého odborníka z finanční oblasti, který vám doporučí přesně to pravé pro vaši aktuální situaci.