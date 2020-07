Elektrosex? To mě nezajímá … a netuším, o co přicházím!

Elektrostimulace - co to vlastně je?

Začneme zjednodušeným připomenutím toho, jak funguje nervové ústrojí v lidském těle, konkrétně hmat. Veškerá nervová zakončení na naší kůži fungují tak, že vysílají do mozku jemné elektrické impulzy, které mozek přeloží do srozumitelné řeči. Podle ní poznáme teplo, zimu, tvary a materiály, kterých se dotýkáme. A naopak, mozek pomocí elektrických impulzů řídí celé naše tělo.

I příjemné pocity při sexu jsme schopni vnímat jedině díky jemným impulzům, které bez ustání proudí naším tělem. Stejně, jako vibrátory a dilda nahrazují živé mužství, jako nafukovací panny nahrazují živou ženu a další erotické pomůcky klamou naše vjemy za účelem vzrušení, tak i elektrostimulace slouží k navození určitých pocitů a to přímými signály do hlavní komunikační sítě v těle.

Tato metoda se používá ve zdravotnictví pro různé druhy léčby, především nervové soustavy a bolesti svalů. V posledních letech je stále populárnější ve fitness, protože dokáže aktivovat svalová vlákna, která se jinak procvičují obtížně. Paradoxně vzniklo i mnoho lákadel pro antisportovce, kteří věří, že je možné procvičovat tělo na gauči u televize, bez dalšího přičinění. Ale o tom někdy jindy.

Z toho všeho vyplývají 2 významné fakty:

1. Elektrostimulace není nebezpečná

Otázka bezpečnosti bývá totiž tím hlavním, co lidi od elektrosexu odrazuje. K zachování plné bezpečnosti je samozřejmě potřeba dodržovat několik zásadních pravidel:

Používejte výhradně originální pomůcky pro elektrosex.

Dodržujte pokyny od výrobce pomůcek.

Stimulujte pouze partie od pasu dolů, tedy v dostatečné vzdálenosti od srdce, mozku a dalších citlivých ústrojí.

Začínejte od minimální intenzity a stále používejte zdravý rozum.

Pokud trpíte jakýmkoli onemocněním, poraďte se nejprve s lékařem.

2. Elektrostimulace není jen pro zvrhlíky

To druhé, co často lidi odradí, je pocit, že se jedná o něco perverzního. Určitě ne. Pokud to nebudete přehánět se sílou impulzů, zjistíte, že se dostaví jemné šimrání, které je skvělé pro partnerskou předehru. Ve své podstatě ho ani nemusíte spojovat se sexualitou, a využívat pouze k relaxaci.

Co a jak můžeme stimulovat?

Jakékoli partie od pasu dolů, kde je nám to příjemné. Nejčastěji je to povrchová stimulace stehen, hýždí nebo okolí pohlavních orgánů. Jakmile se s elektřinou blíže seznámíte, můžete se přesunout na pohlavní orgány přímo. Náruživější ocení speciální doplňky, jako elektro dilda, anální kolíky, vodivé škrtící řemínky na genitálie apod.

Jak vidíte, elektrostimulace není žádný nebezpečný strašák ani procedura pro masochisty a ve svém základu je určená především pro navození příjemných pocitů. Samozřejmě se počítá i s náročnějšími uživateli, kteří očekávají silnější prožitek. Stačí otočit kolečkem intenzity trochu více doprava a dostaví se mohutnější proudění elektřiny. To kromě povrchového šimrání dokáže škubat svaly a při správném umístění elektrod přivodit orgasmus bez jakýchkoli dalších pomůcek nebo doteků. Tím se dostáváme k další velmi významné a užitečné vlastnosti.

Pomoc ženám, které obtížně dosahují orgasmu

Elektrické proudění aktivuje svaly pánevního dna a nervová zakončení tak, jak to neumí žádná jiná metoda nebo pomůcka. V mnoha případech to mohou být přesně ty body, jejichž probuzení vede ke spuštění orgasmu. Jak známo, neexistuje žádné zaručené kouzlo, které by ženu vždy přivedlo k vyvrcholení. Existují ale metody, které mají vysokou šanci na úspěch a elektrosex je rozhodně jednou z nich.

Elektrosex a BDSM

Jak už bylo řečeno, elektrostimulátor ve své podstatě není BDSM pomůckou. Při silnějším nastavení a rafinovanějším umístění elektrod však může být, a to velmi účinnou. Jakmile otočíme ovladačem intenzity do vyšších hodnot, impulzy dokážou paralyzovat svalové partie a působit značnou bolest. Je to výrazně náročnější disciplína než naplácat někomu na holou. Každý totiž vnímá elektřinu jinak a co je pro jednoho silně stimulující, může být pro jiného nesnesitelné. Partneři provozující elektro BDSM by se měli dobře znát a rozhodně by neměli zacházet do extrémů hned od začátku. Důvěra a zkušenosti jsou v tomto ohledu tou největší vzácností a pokud s nimi naložíte s rozumem, dostanou vás po čase do sedmého nebe.

Elektrosex je všestranná erotická praktika, vhodná pro ta nejněžnější stvoření i pro tvrďáky. Záleží jen na síle a frekvenci impulzů, rozmístění elektrod a především na vědomí, že děláte něco naprosto normálního pro potěchu vašeho těla i mysli. Nebojte se otevřít novým pocitům a okuste elektrické dráždění na vlastním těle. Nebudete litovat.