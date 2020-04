Fitness trenér radí, jak přežít epidemii v kondici. Udělejte si z cvičení rodinnou zábavu

Vládní opatření a hlavně opodstatněná obava z nákazy koronavirem nás citelně omezila a v mnoha případech zcela změnila běžný rytmus našeho života. Možná i vy už na sobě začínáte pociťovat nějaké to kilo navíc - kalhoty jdou hůře dopnout, halenka sedí jinak než minulý měsíc… Možná proto, že jste nepřizpůsobili svůj život nynější situaci. Jak na to poradí majitel fitness center a profesionální strongman Jiří Dejmal.

Pohyb, který v běžných podmínkách ani nevnímáme, nám teď citelně chybí. Nechodíme na společná cvičení, hrát volejbal, tenis nebo plavat. Často dokonce nechodíme ani do práce. Proto bychom se měli snažit pravidelný každodenní pohyb nahradit alespoň krátkým každodenním cvičením. Jak do toho a co k tomu budeme potřebovat? Není toho mnoho, hlavní je chuť se hýbat a odhodlání nenechat tělo zlenivět.

Jak udělat z bytu posilovnu? Jednoduše…

Náčiní pro cvičení máme každý doma, aniž bychom si to uvědomovali. Nemáte činky? Nevadí - určitě se někde najdou dvě PET lahve, které můžeme naplnit vodou… „S jejich pomocí pak můžeme cvičit tak zvané bicepsové zdvihy, tlaky na ramena, posilovat triceps, předpažovat a upažovat - jde o podobné cviky, které jsme dělali ve škole v hodinách tělocviku. Na tricepsové kliky můžeme využít obyčejnou židli,“ vyjmenoval jednoduché možnosti proměny domácnosti v posilovnu Jiří Dejmal, profesionální strongman, majitelem dvou fitness center a pořadatel soutěže Strongman Kutná Hora - tedy člověk, který velmi dobře ví, jak poradit. „Možností je hodně, jde jen o to nebýt líný,“ dodal. Popisovat jednotlivé cviky je ale poměrně složité. Mnohem lepší je podle názoru Jiřího Dejmela využití možností internetu, kde jsou všechny vyjmenované cviky názorně předvedeny profesionály.

Dítě místo závaží? Proč ne?

„V domácím prostředí lze samozřejmě cvičit dámské i pánské kliky, dřepy, výpady na nohy a další jednodušší cviky bez náčiní,“ popsal dále trenér s tím, že je doma možné kombinovat cvičení s činností pro celou rodinu. „Pohyb je možné pojmout jako zábavu pro celou rodinu, menší děti lze při cvičení využít dokonce jako závaží. Děti to baví a dospělí si zacvičí,“ nabízí další možnost. Pokud ale bydlíme v bytových domech, určitě s ohledem na sousedy vynecháme výskoky, přeskoky přes švihadlo a podobné aktivity.

Nemáme zákaz vycházení

„Kromě cvičení doma je ale možné využít i přírodní sportoviště, workoutová hřiště a další - a to i v této době - jen je samozřejmě potřeba dodržet daná nařízení.“ Zacvičit si v přírodě ale zakázané není, pokud nedochází k přímému kontaktu většího počtu lidí. Nikdo tedy nezakázal jít se proběhnout nebo alespoň projít do blízkého parku nebo lesoparku, které jsou k dispozici ve většině měst a obcí. Nemusíme tedy sedět jen doma, samozřejmě pokud nemáme nařízenou karanténu. „Cvičení bychom se měli věnovat alespoň půl hodiny denně v případě, že jde jen o běžný trénink bez závodní ambice,“ radí profesionální strongman.

Samo cvičení ale nestačí

„Samozřejmě musíme v této době přizpůsobit dočasně jinému životnímu stylu také naši stravu. Znamená to upravit jídelníček, zařadit hodně zeleniny a ovoce (což je vhodné i pro zachování zdraví v této době), dietní maso a kvalitní sacharidy… Z příloh určitě volit nejlépe rýži nebo opečené brambory.” Neuškodí ani o málo menší porce, protože tělo nemá takový výdej energie jako jindy.

Nepodléhat panice, vše se spraví

„Určitě ale není potřeba podléhat nějaké panice, jde o omezení, která, jak se alespoň nyní zdá, budou trvat přibližně měsíc. To je doba, kterou tělo poměrně rychle ‘dožene' a vrátí se do původní kondice po návratu do běžného režimu. Je to podobné jako v případě, kdy si třeba zlomíme nohu. Také jsme po určitou dobu omezeni v pohybu a neznamená to nutně ani žádné nevratné změny u lidí, kteří běžně nesportují, ani konec kariéry u sportovců,“ ujišťuje nakonec Jiří Dejmal.