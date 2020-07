Fyzioterapeut Jisl: Během ke zdraví rozhodně platí, ale když to neděláte správně, spíš si ublížíte

Nad během uvažujte jako nad něčím, co vás bude bavit, říká fyzioterapeut Richard Jisl

Podle nedávného výzkumu odborného žurnálu British Journal of Sports má běh pozitivní vliv na lidské zdraví a prodlužuje život, přičemž pomoci může už běhání jednou za týden. Pokud patříte mezi ty, kteří by s během rádi začali, ale ne a ne se dokopat, je potřeba se do toho pustit pozvolna a nepřemáhat se, abyste nepřišli o vaši počáteční radost z pohybu nebo hůř, vaše zdraví.

Poslouchejte své tělo

Nad během uvažujte jako nad něčím, co vás bude bavit, co vám pomůže vyčistit si hlavu a uvolnit se. Nenuťte se do běhání jen proto, že chcete zhubnout nebo protože si potřebujete něco dokázat. „Volte tempo, které si budete užívat, které je vám příjemné. Neběhejte přes bolest. Respektujte své tělo a ono vám to oplatí,“ radí fyzioterapeut Richard Jisl.

Zkuste Kidokai running

Kidokai running respektuje aktuální limity a možnosti našeho organismu. Jde o vybudování dobré kondice a výkonnosti sice jemnější cestou, ale o to sofistikovanějším přístupem. Zajímá nás jak technika, tak svalové napětí a úsilí, správná geometrie těla, dýchání, relaxace a koncentrace.

„Díváme se na pohyb z pohledu toho, že klient bude chtít výborné výkony podávat i za dvacet let. Zjednodušeně můžeme říci, že by lidé měli běhat tak, aby se po běhu cítili šťastní a spokojení ne proto, že už to mají za sebou, ale protože se jim v jejich těle líbilo po celou dobu běhu i po něm a už po doběhnutí se těší na další trénink. Křečovité úsilí a přetěžování vede většinou k sebepoškozování,“ popisuje Richard Jisl, který je odborným garantem centra Healthy Life v Liberci a lektor Kidokai runningu.

Pořiďte si vhodnou obuv

Nevhodnou obuví si při běhu můžete velmi ublížit. Kvalitní běžecká bota by měla být lehká, vhodně tlumit došlap a rozkládat tlak chodidla po celou dobu kontaktu s podložkou. Noha by v ní přitom měla být stále stabilní, bota by měla umožnit dobrou kontrolu pohybu, dobrý odraz a plynulý přechod od paty ke špičce. Stěžejní je také správná velikost. Zohledněte také design, pokud se vám totiž vaše boty budou líbit, budete mít z běhání větší radost.

Vhodné lokality i oblečení

„Pro běhání si vybírejte pěkná místa, která vás nezačnou časem nudit. Pokud máte možnost, tak tato místa střídejte. Dávejte přednost přírodě před městem, vybírejte lesy, parky, běh kolem rybníka. Volte taková místa, kde je vám dobře a kde to máte rádi,“ radí Jisl.

Oblečení na běhání by jednak mělo správně sedět, dobře odvádět pot a také by se vám mělo líbit, aby vám běh zpříjemnilo. U běžeckých kalhot či legín se vyplatí poohlížet se po takových kouscích, které mají kapsu na nezbytnosti. Oblečení také volte vhodně s ohledem na počasí, i když se při běhu zahřejete, v chladnějších dnech je lepší mít lehkou bundu či mikinu.

A co technika?

Technika běhu je důležitá, ochrání totiž vaše tělo před zraněním a poškozením kloubů. Vaše tělo by mělo být uvolněné s aktivními pažemi a délka kroku přiměřená. Běh přes patu by měl být pouze přechodnou fází. Na začátek je dobré pořídit si trenéra, který s vámi správnou techniku nacvičí během několika lekcí a ukáže vám, jak tělu pomoci a neublížit si.

