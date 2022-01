Ikonické památky Itálie, které vám na dovolené nesmí uniknout

Dovolená v Itálii může mít spoustu různých podob. Jezdí se sem k moři, na lyže, za památkami, kulturou i fotbalem. Každý si tu najde to svoje. Věděli jste třeba, že v Itálii je vůbec nejvíce památek zapsaných na seznamu světového dědictví UNESCO? Je jich celkem 58, přičemž na druhém místě je Čína s více než 30krát větší rozlohou. Koncentrace všemožných krás je tu zkrátka obrovská. Které z nich neminout, pokud sem míříte na dovolenou?

Romantika v okolí Benátek

Oblast Benátska platí za jednu z nejbližších možností koupání v moři. Často se sem jezdí do letoviska Lido di Jesolo nebo legendárního Bibione. Zároveň je zde i spousta zajímavých měst včetně úžasných Benátek. Město protkané vodními kanály patří mezi evropské klenoty a ztratit se v jeho úzkých uličkách bude zážitkem na celý život. V oblasti určitě musíte navštívit i Veronu, dějiště Romea a Julie. Kromě Juliina domu a dalších odkazů k romantickému příběhu tu najdete také třetí největší amfiteátr na světě z 1. století našeho letopočtu.

Tučná a vzdělaná Emilia Romagna

Další oblíbenou destinací, kam spousta Čechů míří k moři, je region Emilia Romagna, konkrétně Rimini. To je největším přímořským letoviskem Itálie nabízejícím dlouhé kilometry pláží se zlatým pískem i rozsáhlé hotelové komplexy. Rimini se nachází jen co by kamenem dohodil od mini státu San Marino. Jakmile překročíte hranice této zemičky, budete si připadat hned o něco „vznešeněji“. Oficiální název země je totiž v překladu Nejvznešenější republika sv. Marina. Tyčí se na hoře Monte Titano, kde se nachází pevnost a je odtud nádherný rozhled do okolí. Ačkoliv San Marino nepatří k Evropské unii, zaplatíte tu eurem a pro vstup vám postačí občanka.

Z Rimini můžete také nasednout na vlak a svézt se do nedaleké Boloně. Ta je považována za centrum vzdělanosti (sídlí tu nejstarší univerzita v Evropě), kultury a skvělé kuchyně. Ostatně kdo by neznal výtečné lasagne bolognese? Odtud zkrátka neodjedete hladoví. I proto se Boloni přezdívá „la dotta, la grassa, la rossa“, v překladu učená, tučná a červená. „La rossa“ pak v tomto případě odkazuje na všudypřítomné červené cihly.

Domky s čepicí i dějiště nové bondovky v Apulii

Když sjedete v Itálii téměř až k podpatku, dostanete se do kraje zvaného Puglia neboli Apulie. Mezi oblíbená letoviska zde patří Gargano nebo luxusnější Polignano a Mare s ikonickou pláží pod antickým obloukem.

Apulii vévodí hlavní město Bari, hezčí dovolenou si však uděláte cestováním po menších městečkách. A že jich tu je! Mezi nejzajímavější patří Alberobello poseté typickými domky zvanými trulli. Ty se vyznačují kulatým půdorysem, špičatou střechou a bílou barvou, takže vypadají trochu jako z pohádky. Původ „domků s čepičkou“ má ale prozaičtější důvody. Odjakživa se stavěly bez malty a cementu, a to proto, aby šly pěkně rychle rozebrat. Místní se tak v 17. století vyhnuli placení daní za nemovitost. Za stavení se považovalo všechno, co mělo střechu, takže jakmile se rozkřiklo, že se blíží inspekce, stačilo jenom sundat střechu a tvářit se jako by nic.

Jiné pozoruhodné město nese jméno Matera. Patří mezi vůbec nejstarší dochovalá města na světě a je považováno za kolébku lidské civilizace na Apeninském poloostrově. Obdivovat tu můžete starobylá jeskynní obydlí, podzemní chrámy i kamenné uličky. Matera je zaslouženě zapsaná na seznamu UNESCO, a to byla přitom ještě na začátku 20. století považována za ostudu Itálie. Po dlouhá léta jí totiž zmítaly nemoci a chudoba. Od té doby však doslova vstala z popela a dokonce se stala městem, po kterém se proháněl Aston Martin agenta 007 v nejnovější bondovce.