Interiér domácnosti ve skandinávském stylu. Dokonalé bydlení nemusí být drahou záležitostí

Krásné bydlení není jen o nábytku a drahých investicích. V první řadě je nutné změnit přístup k tomu, jakou atmosféru si v domácnosti dobř rozvrženým prostorem vytváříme. Klíčem mohou být klidně i dvě populární knihy Hyge a Lykke.

Za oběma přístupy sepsané v knihách stojí Meik Wiking, který už několik let přesvědčuje lidi po celém světě, že stačí málo a jejich život se i v těžkých dobách může skládat z maličkých střípků pohody, klidu a tolik vytouženého štěstí. Zapalte si svíčku, zachumlejte se do deky a nechte na sebe působit skandinávský styl života.

Nejšťastnější národ na světě

Pod dánským a norským slovem Hygge nenajdeme pouze knihu, která samozřejmě do detailu celou filosofii přístupně představuje světu, ale také reprezentuje termín vyjadřující hlavně pohodový přístup k životu spojený s bydlením a schopností vidět a zažít něco výjimečného v malých detailech života.

Za celosvětovou popularitou tohoto přístupu stojí dánský autor knih, který se tituluje jako ředitel institutu štěstí. Nejedná se však o žádnou bláznivou skandinávskou sektu, ale rozumnou iniciativu, kterou přijmout do vlastního života nic nestojí a už vůbec nikterak nebolí.

Pokud jako velkou investici nevnímáme koupení knih Hygge a Lykke či několika svíček, pohodlných dek a čas, který je potřeba věnovat k novému pohledu na vlastní život rozvržením domácnosti.

Hygge tvrdí, že procházka je zdravější než posilovna. Pod tímto skandinávským receptem na štěstí jsou totiž schované všechny činnosti, které milujeme a jen s nimi často neumíme kreativně zacházet.

Není tak problém vyjít do zimy na delší procházku, mít v termosce kakao, kávu či čaj, abyste se vrátili domů a nechali vypnutou televizi, počítač či chytrý telefon a jen si užívali přítomnosti ve vyhřáté domácnosti.

Jedním z hlavních prvků designu domácnosti je podle Hygge osvětlení a vůně. Klíč je tak schován v nádherné kompozici svíček, tlumeného osvětlení, klidné hudbě a nějaké vonné tyčince. Stačí si podobné okamžiky uvědomit, zastavit kolotoč povinností a bydlení se stává ztělesněným pohodlím.

Světová zpráva o štěstí

Naše společnost více než kdy jindy je založená na vydělávání peněz. Člověk se tak stává unaveným kolem v systému, z kterého není cesta ven. Jedním z klíčů, který nabízí práv přístup zvaný Lykke, souvisí s pospolitostí. Užívejte si volného času se skupinou přátel u společné večeře, která automaticky nemusí končit kocovinou druhý den nad ránem.

Peníze jsou však stále velmi důležitou součástí života. Umění je však dobře hospodařit a vědět, že to, co si kupujete, vám přinese opravdové štěstí. Je to velká televize? Nový počítač či chytrý telefon? Mnohem lepší je investovat do zážitků.

Kupte si dobré jídlo, uvařte poctivou večeři nebo pokud to pandemie koronaviru dovolí, cestujte. Jen tak totiž získáte zážitky a zaznamenáte osobní růst. Stejně tak pusťte do svého života kulturu. Na člověku se projeví mnohem zdravěji čas strávený u dobré knihy než u počítačové hry, která vám způsobí bezesné noci a kruhy pod očima.

Když se poctivě podíváte na podobné detaily života, zjistíte, že i vaše obydlí si zaslouží mnohem hlubší péči než jen dokonalý úklid a nové spotřebiče či kusy nábytku. Stačí si vyrobit věnec s květinami či doprostřed stolu postavit krásně voňavé květy a uvidíte, že se vám bude žít mnohem lépe.

Člověk si víc než kdy jindy zaslouží pravidelný detox od elektroniky, a tak společenské hry v rodinném kruhu, výtvarná tvorba s dětmi, věšení obrázků na zeď či společné čtení knih a pohádek dodává do domácnosti mnohem zdravější energii.

Lykke také hovoří o zásadním přístupu ohledně důvěry k ostatním a laskavostí, která z toho vychází. Nakoupit staré paní v domě ve výsledku nic nestojí a pustit si důvěru do domácnosti i v souvislosti s ostatními lidmi kolem přináší nové příběhy a zážitky, které rozsvítí váš běžný den, potažmo i celou domácnost.

Jak si zařídit Hygge ve vlastním domově?

Nápadů, jak se přiblížit štěstí ve vlastní domácnosti, je hned několik. Začněte osvětlením. Svíčky, bodové světlo, nechte své oči odpočinout. Vytvořte si zároveň vlastní místečko, kde vám bude dobře. Získáte tak prostor, kam se budete vracet, a bude patřit pouze vám.

Skandinávský design samozřejmě pracuje se dřevem. Jeho energie je povznášející a provoní vám byt odpodstaty. Vytvořte si také jedno místo, kam uložíte svoje suvenýry či předměty, které máte rádi. Středobodem vašeho domova musí být pohodlné posezení, ale to neznamená tupě zapadnout do gauče u televizního seriálu. Lenošení a čas na přemýšlení si zaslouží pořádné pohodlí. Tak hodně štěstí!

Zdroj: knihy Hygge a Lykke

