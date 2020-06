Investování do akcií, je to opravdu taková věda?

Češi patří dlouhodobě spíše mezi konzervativní investory a své úspory – pokud je nemají jen na bezpečných spořicích účtech – investují spíše do podílových fondů s výnosem v jednotkách procent ročně. Své úspory by přitom, při akceptování o něco vyššího rizika, mohli zhodnotit mnohem lépe. Je investování do akcií prostřednictvím brokera skutečně složitá věda, které je lepší se kvůli riziku vyhnout, nebo jde naopak o poměrně jednoduchou cestu k zajímavému zhodnocení úspor?