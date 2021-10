Jak můžete na podzim podpořit imunitu svých dětí? Jen pestrá strava nestačí!

Když babí léto začne oficiálně střídat podzim, mnoho dětiček tuhle změnu odnese na svém zdraví. I vy se možná už teď děsíte, kdy se vám dítě vrátí domů s rýmou, která odstartuje kolotoč domácího léčení. Poradíme vám, co můžete udělat pro imunitu svých dětí a jak ji v tomto období podpořit.

Jídelníček bohatý na správné potraviny

Imunitu lze v první řadě posílit správnou stravou. Jídelníček vašich dětí by měl být bohatý na vitamíny, především skupiny B a vitamínu C, které zvyšují odolnost proti infekcím. Na vyváženou stravu nemyslete pouze doma – i svačinky do školy můžete poskládat tak, aby dětem nejen zachutnaly, ale zároveň jim zajistily přísun vitamínů a dalších důležitých složek.

Dbejte na to, abyste dětem dávali sezonní produkty a potraviny. Právě ty jim zajistí přesně ty živiny, které jsou na podzim nejvíce potřeba. Neostýchejte se dětem (a klidně i sobě) uvařit pořádný šálek čaje s troškou čerstvého zázvoru, který skvěle prohřeje a pomáhá podzimnímu nachlazení předcházet, a dokonce ho i léčit.

Oblečení vybírejte s ohledem na počasí

Podzim je různorodý, nejen co se týče barev listů na stromech, ale především v rámci počasí. To nás dokáže mnohdy příjemně překvapit i nepříjemně zaskočit. Spolehněte se na svůj zdravý rozum a dítě oblékejte s ohledem na počasí.

Byla by chyba děti balit od hlavy až po paty a nevystavovat je přirozené zátěži prostředí. Máte-li strach, že bude dítě cestou ze školy vesele odhazovat svršky a riskovat, že ho ofoukne, jděte na to chytře. Oblečení vyberte společně. Podívejte se, co nabízí aktuální Kik leták, a dejte dětem možnost si vybrat.

Právě teď se obchody plní podzimní módou, která děti určitě nadchne. Zejména ty starší se pak chtějí na výběru svých outfitů podílet, a proto se vyplatí jejich nadšení využít ve svůj prospěch. Využijte akce na sezonní zboží a vybavte své ratolesti na stylové podzimní období.

I pohyb k podzimu patří

Mnoho rodičů má pocit, že s koncem léta skončila i možnost děti zapojit do nějaké pohybové aktivity. To ale není pravda. I pohyb totiž k podzimu patří a vyhýbat se mu by byla velká škoda. Sportovní aktivity podpoří dětský organismus a posílí imunitní systém.

Pokud je dítě zvyklé docházet do kroužku, určitě s příchodem podzimu nerušte jeho přihlášku. I zde se vyplatí držet se selského rozumu. Pokud uvidíte, že dítě není úplně fit, raději ho týden nechte v klidu. Sportovat ale může po celý rok, stačí se jen přizpůsobit aktuálním teplotám.

Buďte rozumní a nesnažte se vyhovět svému dítěti za každou cenu. Nebude-li vhodné počasí a vy usoudíte, že na pobíhání někde po venku s kamarády to rozhodně není, nenechte se zlákat jejich „psím pohledem“. Naopak vymyslete dítěti zábavu na doma, nebo ho klidně nechte, ať se nudí. Dětem totiž i nuda může prospět.

Spánek je důležitý

Stejně jako pro dospělé je i pro děti spánek velmi důležitý. Může ve velké míře ovlivnit nejen funkci imunitního systému, ale také naladění a soustředěnost.

Spánek vašeho dítěte by měl být opravdu kvalitní a plnohodnotný. Ujistěte se, že spí na kvalitní matraci, a alespoň dvě hodiny před spaním nenechte ratolest dívat se na televizi nebo hrát hry na mobilu či tabletu – modré světlo z těchto zařízení prokazatelně narušuje spánek. Také byste měli místnost před spaním vyvětrat a odstranit z ní jakékoliv rušivé osvětlení.