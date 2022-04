Jak se vyznat v kolagenech? Vyberte si takový, který opravdu funguje

Jenže u člověka a u dalších obratlovců jeho vlastní produkce časem pokulhává. Výživové doplňky s kolagenem jsou proto velmi populární a na trhu je jich již mnoho. Získávají se z kolagenu vedlejších živočišných produktů, buď ze skotu, nebo mořských ryb. Ovšem není kolagen jako kolagen. Má-li dobře fungovat, musí splňovat doplněk stravy několik důležitých kritérií.

Tak například, kolagen není jen jeden. V těle se nám tvoří několik typů kolagenů, celkem jich vědci dosud identifikovali kolem 30. U člověka převládají typy kolagenu I. až V.

A tyto různé typy mají v těle přesně určené úkoly. „Kolagen typu I. je v lidském těle nejrozšířenější. Je hlavní součástí kůže, kostí a šlach. Kolagen typu III. se v kůži nachází v okolí kožních adnex (vlasy, nehty) a cév. Kolagen typu II. se nachází v chrupavce,” ozřejmuje dermatoložka, doktorka Jana Molčanová. Pokud tedy například hledá správný doplněk stravy žena, která ráda cvičí a potřebuje posílit svou pohybovou soustavu, přičemž by chtěla i podpořit elasticitu své pokožky, měla by hledat vícesložkový kolagen.

Mnoho kolagenových doplňků obsahuje jen jeden typ kolagenu. Ideální je ovšem najít takový, který má více typů. Máte tak šanci doplnit kolageny najednou i do tkání v celém těle, včetně kostí, šlach a chrupavek, a zároveň posílit kůži a přes ni i vlasy či nehty. Bioaktivní mořský kolagen v prášku nabízí česká značka Inca Collagen, která je již v našich končinách dosti známá. Za 6 let existence si získala již více než 200 tisíc stálých spokojených zákazníků a stala se jedničkou na trhu. A právě Inca Collagen obsahuje kolagen I., II., III. - ty typy, které jsou pro tělo člověka nejpodstatnější.

Inca Collagen se získává z mořských ryb, jejichž kolagen se vyznačuje výjimečnou čistotou oproti jiným živočišným druhům. Je to zároveň 100% čistý neochucený kolagenový hydrolyzát, mikronizovaný do práškové formy. Takže s Inca Collagen získáváte maximálně čistý produkt, který neobsahuje už nic jiného. Jakékoliv příměsi totiž v kolagenových doplňcích mohou negativně působit na fragmenty kolagenu a snižovat jejich účinnost. U Inca Collagen to nehrozí. Tělo člověka tak dokáže tento rybí kolagen na maximum zužitkovat.

„Už po prvních dnech jsem pociťovala zlepšení vlasů a nehtů a také se vyřešil můj hlavní problém – bolest kolen. Po pár dnech užívání si musím zaklepat, nepociťuji díky Inca Collagen žádné bolesti,“ zhodnotila účinky zákaznice Daniela Ivanová.

Účinky mořského kolagenu Inca Collagen jsou širokospektrální:

posiluje strukturu chrupavky, kostí, šlach a dalších tkání,

pomáhá tedy udržovat zdravý pohybový aparát, napomáhá regeneraci po cvičení, zlepšuje rekonvalescenci po zraněních či zákrocích,

pomáhá zlepšit strukturu kůže těla, zlepšuje elasticitu pleti,

zpomaluje tvorbu vrásek, zlepšuje hojení ran, kožních defektů,

napomáhá růstu vlasů, zlepšuje jejich kvalitu,

podporuje růst nehtů a jejich lepší strukturu.

https://youtu.be/tmuzwtiOZl0

Pokud kolagen, tak ten nejlepší. Přirozený pro lidské tělo, třísložkový prémiový Inca Collagen. Vyzkoušíte ho také?