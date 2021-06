Proč si dopřát správně načasovaného šlofíka? Pomůže vám s imunitou a zlepší kardiovaskulární systém

Krátký odpočinek může být skvělá věc. Může vás "oživit" a vypořádat se s tzv. "mozkovou mlhou". Podle nejnovějších studií vám může dokonce i zlepšit imunitní a kardiovaskulární systém.

Pokud se ale po zdřímnutí cítíte ještě hůř a ospaleji než předtím, tak děláte něco špatně. Máme pro vás tipy, jak na to, od expertů na spánek.

Nastavte si budíka na 20 minut

„Pro většinu lidí je ideální si dát šlofíka na 20 až 25 minut,“ říká expert na spánkové lékařství W. Christopher Winter. Je to ideální čas na to, abyste se probudili odpočinutí, ale není dostatečně dlouhý na to, abyste se dostali do hlubších fází spánku. Pokud se totiž vzbudíte z hlubší fáze spánku, probudíte se unavení a ospalí. Váš mozek si totiž v tu chvíli myslí, že jste se probudili uprostřed noci, a snaží se vám pomoci znovu usnout.

Naplánujte si šlofíka brzy

Všichni víme, že chodit spát konzistentně zhruba ve stejný čas je pro naše tělo nesmírně důležité. Stejně tak kritické je i načasování vašeho odpočinku. Pokud si půjdete na chvilku zdřímnout každý den (nebo jen některé dny) ve stejný čas, vaše tělo se tomu lépe přizpůsobí. Co se týká načasování, je nejlepší si na pár minut lehnout buď dopoledne, nebo brzy odpoledne, abyste večer neměli problém s usínáním.

Světlo v pokoji

Pokud vám v pokoji blikají kontrolky u počítače nebo svítí čas na digitální budíku, je to špatně. Při spánku by měl váš pokoj být úplně zatemněný. Jakékoliv světlo může negativně ovlivnit kvalitu vašeho spánku. Prosvítají vám žaluzije? Zkuste masku na spaní.

Špunty do uší

Spíte jako špalek a nic vás nevzbudí? To ale ještě nevylučuje, že vás okolní zvuky ve spánku nevyrušují. Jakýkoliv zvuk může negativně ovlivnit kvalitu vašeho spánku stejně tak jako světlo. Proto před usnutím vše ztlumte. Pokud nad okolním hlukem nemáte kontrolu, pořiďte si špunty do uší.

Zdroj: Time

KAM DÁL: Toxický vztah: 5 znamení, kterých jste si nemusela všimnout.