Jak si jednoduše zařídit novou ložnici?

Používejte pouze nezbytný nábytek

V ložnici můžete mít spoustu věcí, ale měli byste začít přemýšlením o tom, co vlastně musíte mít. Víc věcí znamená více nepořádku. Stejně většinou zjistíte, že tolik věcí v ložnici ani nepotřebujete. To je důležité zejména v malých bytech, kde není mnoho místa navíc – použití menšího počtu kusů nábytku způsobí, že místnost bude vypadat mnohem prostorněji. Pokud je váš pokoj mimořádně malý, použijte vyšší komody a police, abyste získali více úložného prostoru.

Přemýšlejte o funkci

Nejlepší způsob, jak mít v ložnici jen to, co potřebujete, je přemýšlet o tom, co budete v ložnici přesně potřebovat. Pokud v posteli sledujete hodně televizi, udělejte si pro ni dostatečný prostor.

Nakreslete si to

Je snazší načrtnout různá uspořádání nábytku než přemisťovat nábytek po místnosti. Ušetří vám to spoustu chyb při přemýšlení, co se kam vejde, nebo poškrábání podlahy a stěn, když už po několikáté posouváte komodu. Změřte alespoň své největší předměty, jako jsou postele, komody, police a tak dále, stejně jako rozměry vašeho pokoje, a poté načrtněte několik různých možností. Pokud nejste s náčrty kamarádi, vyzkoušejte aplikace k tomuto účelu určené.

Začněte s postelí

V určitém okamžiku musíte přesouvat věci po skutečné místnosti, a ne na výkresu. Vzhledem k tomu, že postel je nejdůležitější a největší částí ložnice, nejprve ji umístěte. Obecně ji budete chtít instalovat ke zdi naproti dveřím nebo k největší zdi bez oken, ale váš výběr se může lišit. I když je vaše postel pod okny z designového hlediska naprosto v pořádku, můžete se přes zimu cítit nepříjemně. Nesmíte ale zapomenout na kvalitní matrace, bez těch se ani v té nejútulnější ložnici nebudete cítit spokojeně.

Od největšího po nejmenší

Jakmile najdete to nejlepší místo pro svou postel, zařaďte vše ostatní, počínaje největším nábytkem do ložnice – a poté menšími. Obvykle přichází komoda, následovaná nočními stolky, psacím stolem, policemi, židlemi a čímkoli dalším, co můžete mít. Obecně platí, že noční stolky budou umístěny vedle postele, komoda na opačné zdi a pracovní stůl v rohu.

Umístění koberce

Ačkoli to není nábytek, koberec je stále klíčovou součástí uspořádání vaší ložnice. Pamatujte, že umístění vašeho koberce bude záviset na konečném rozložení místnosti.

Kusové koberce jsou obvykle umístěny pod spodními dvěma třetinami postele, takže vytvářejí příjemnou oblast, na kterou můžete šlápnout, když ráno vstanete z postele. Pokud je vaše postel zastrčená do rohu, koberec bude pravděpodobně muset být umístěn někde jinde, například vedle postele nebo ve středu otevřené části vašeho pokoje.

Jak vybrat dekorace do ložnice?

Když už máte zařízený nábytek, je nejvyšší čas začít myslet na dekorace. Základním bodem je lampa vedle postele. Rozhodně je příjemnější sledovat televizi nebo si jen třeba číst či povídat s partnerem/partnerkou při světle z lampy než plném stropním osvětlení. Také tak budete více naladěni na spánek. Pokud nechcete velkou stojací lampu, pořiďte si malé lampičky na každý noční stolek, jen dejte pozor na to, aby ladily s ostatním vybavením a byly obě stejné.

Další věc, na kterou se budete muset zaměřit, jsou obrazy na stěnu. Zde se fantazii meze nekladou a je pouze na vás, jakému designu dáte přednost. Jestli to budou romantické obrázky přírody, nebo třeba abstraktní motivy. Oblíbené jsou také fotografie rodiny na plátnech. Ty se ale spíše umísťují do obývacích pokojů.

