Jak sladit pánské boty a džíny? Poradíme vám!

Na co se zaměřit při výběru obuvi k džínám?

Džíny se kvůli své univerzální podobě nosí po celém světě, přestože byly v 19. století navrženy jako oděvy pro farmáře a horníky. Po letech úprav se džíny pánské staly nejoblíbenějšími kalhotami na světě. Nejoblíbenější modely pánských džín jsou: úzké džíny - nejvhodnější k tělu, běžné džíny - kalhoty se středním pasem a rovnými nohavicemi, volné džíny - volný střih znamená, že džíny nikde nestahují postavu, slim džíny - nejsou tak těsné jako hubené, mají zúžené nohavice u kotníku, volné boky a jsou mírně těsné u stehna.

Při výběru obuvi pro džínové kalhoty můžete zvážit například barvu. Hnědé pánské boty v každém možném odstínu jsou u mužů nejžádanějším modelem. Tmavě hnědá, světle hnědá, koňaková nebo mahagonová barva. Černá je vyhrazena pouze pro formální oblečení, které nezahrnuje džíny.

Pohodlné sneakers či tenisky

Sneakers a tenisky jsou stejně ikonické jako džíny. Pro mnoho lidí se staly nepostradatelným stylem oblékání, protože je lze perfektně kombinovat s jakýmkoli typem oblečení. Sneakers a tenisky, které zapadají do ležérního stylu, milují mladší i zralí muži. Jak vytvořit oblečení do práce, do školy nebo procházku? Vyberte si své oblíbené tenisky, tmavomodré nebo jiné džíny, tričko volného střihu a svetr. Pokud jsou večery již chladné a chcete celému outfitu přidat trochu živosti, vyberte si černou koženou bundu. Nejbezpečnější barva pro tenisky a sneakers je černá, hnědá nebo tmavě modrá. Pokud se nebojíte barev, můžete experimentovat se žlutou, zelenou nebo červenou, případně můžete sáhnout po modelech v barvách neonu.

Boty Chelsea

Elegantní pánské boty k džínám se musí vyznačovat dokonalým designem a pohodlím. Perfektní obuví jsou boty Chelsea, které dosáhly svého vrcholu popularity v 60. letech díky hvězdám jako Beatles, Rolling Stones a dalším slavným hudebníkům. Charakteristickým rysem bot Chelsea je přiléhavý svršek, semiš nebo hladká kůže, kožená podrážka a zip na boku. K džínám se hodí například vínový odstín. Kůže je vhodná na podzim a zimu za všech povětrnostních podmínek. Nezapomeňte však investovat do obuvi s kvalitní podrážkou, bez ohledu na to, z čeho je svršek vyroben. Perfektně budete vypadat v džínách a saku a obuvi Chelsea.

Neformální boty Derby

Hnědé boty k džínám spojují celý styl. Odstíny modré dokonale ladí s dalšími doplňky v podobné barvě. Boty Derby jsou vyrobeny z jelenice nebo lícové usně, která vás dokonale ochladí na chladné večery a ráno. Derby boty k džínám jsou nenahraditelné při vytváření elegantního oblečení do města nebo na integrační párty. Boty Derby mají neformální původ, takže mohou snadno nahradit tenisky a sneakers. Vše, co potřebujete, je lehká košile, vlněný svetr a tmavé modré džíny bez oděru. Boty Derby jsou minimalistické, lehké a i přes čas vypadají skvěle. Obzvláště doporučujeme boty pro muže s vysokým nártem, a to díky krytí a celkové konstrukci boty.