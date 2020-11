Jak uchovat ovoce a zeleninu dlouho čerstvé? Některé druhy nesmí přijít do lednice, jiné ji překvapivě uvítají

Při uchovávání zeleniny někdy právě ve snaze uchovat ji co nejdéle čerstvou, děláme zásadní chyby, které se mohou vymstít buď naopak její kratší trvanlivostí nebo ztrátou chuti. To se týká například rajčat, které se většina lidí snaží od zkázy uchránit umístěním do spodní zásuvky lednice. Není to ale ideální. Právě chlad je na vině ztráty chuti rajčat, a to už po poměrně krátkém pobytu v lednici. Mnohem lepší je nechat rajčata volně ve spíži nebo po kratší dobu i v kuchyni. Uchovají si svoje vlastnosti a několik dní bez problémů vydrží.

Chřestová kytice

Mnozí v kuchyni rádi využijí chřest. I ten může vydržet poměrně dlouho - dokonce více, než týden. Musíme ale vědět, jak na to. A není to nic složitého. Stačí seříznuté stonky ponořit do vody, jako bychom to udělali s kyticí, a před uložením do temného a chladnějšího prostředí přes sklenici s chřestem přetáhnout igelitový sáček. Nepřijdeme tak ani o kousek této vynikající suroviny.

S jakodami do octa

Sezóna letního ovoce je sice již pro letošek bohužel minulostí, ale v globálním světě není takový problém koupit v supermarketu jahody, maliny a další podobné plody prakticky po celý rok. Pokud jste jich tedy pořídili víc, než najednou zkonzumujete, není nutné zbytek hned ukládat do mrazáku. Stačí trvanlivost tohoto ke kažení náchylného ovoce prodloužit propláchnutím ve slabé octové vodě. Ocet naředíme v poměru 1:10, což je poměr, kdy už jeho chuť na ovoci neucítíme, ale účinky v podobě prodloužení trvanlivosti se dostaví. Propláchnuté ovoce před uložením do lednice necháme důkladně odkapat, aby spodní plody nestály v octové vodě. Takto ošetřené jahody vydrží v lednici až dva týdny a maliny přibližně týden. A to už je dost času na to, aby nezbyla ani jediná.

Nezapomeňte na bylinky

Máte rádi bylinky, ale přece jen jich trochu zbylo? Pak není problém je uchovat v mrazáku - a to buď v mikrotenovém sáčku nebo ještě lépe zalité v olivovém oleji. Jak na to? Bylinky nasekáme a po jednotlivých porcích vložíme do klasických formiček na led, kde je zalijeme olivovým olejem, případně jen vodou - podle plánovaného budoucího využití. Po zamrazení je možné bylinkové kostičky vyklopit a uchovávat v sáčku. Pokud by ale mělo jít o kratší období, postupujeme stejně jako u chřestu. Bylinky vložíme do nádoby s vodou a překryjeme igelitovým sáčkem.

Na houby opatrně

Lesy stále ještě nabízejí houbařům poměrně bohaté nálezy, a tak i houby jsou tím, co se nyní snažíme alespoň po určitou dobu uchovat v čerstvém a chutném stavu. Tady je základem zapomenout na igelitové sáčky nebo tašky, v nichž budou houby nepoužitelné už druhý den. Mnohem lepší je použití prodyšného materiálu, jako jsou látkové nebo alespoň papírové sáčky. Stejně ale houby neskladujeme déle, než dva až tři dny bez dalšího zpracování. Stačí totiž jen několik červů v pár houbách a brzy vyhodíme celý úlovek.Stejně jako s ledními houbymi budeme zacházet také s těmi koupenými, jako jsou třeba žampiony.

Co s mrkví?

Jestliže jsme konstatovali, že rajčata do lednice nepatří, kořenové zelenině naopak chlad prospívá. Proto můžeme mrkev, celer nebo petržel s úspěchem uchovávat ve spodní části lednice, ovšem vždy je zbavíme natě. Tu samozřejmě nemusíme vyhazovat, lze ji zpracovat do polévek, salátů nebo i pesta.

Banány se kazí rychle

Problém nastává často s uchováváním banánů, které mají tendenci rychle hnědnout. Určitě je ale nezachráníme uložením do ledničky. Mnohem lepší variantou je rozdělení trsu na jednotlivé plody a obalení jejich stopek fólií. Tak vydrží mnohem déle čerstvé.

Jablka do lednice

Jablka samozřejmě uchováváme ideálně ve sklepě, ale pokud nemáme k dispozici odpovídající prostory, případně jsou panelákové sklepy příliš teplé, nezbývá nám nic jiného, než skladovat jablka v bytě. V takovém případě ale jistě nejde o velké přepravky - několik jablíček se jistě vejde do přihrádky v lednici. Bude jim tam lépe než na stole. Jen je potřeba vzpomenout si na ně alespoň chvíli před konzumací, aby se jablko stačilo mimo lednici ohřát na pokojovou teplotu.

Brambory chtějí chlad a tmu

Stejně jako jablka můžeme v lednici uchovávat i brambory. Tady ale už bývá problém s jejich množstvím a potřebným prostorem. Proto je alespoň uložíme do spíže, a to do co nejchladnějšího místa a hlavně bez přístupu světla. Jakmile totiž začnou klíčit, ztrácá svoji kvalitu, nehledě na skutečnost, že pokud zezelenají, tvoří se zde jedovatý solanin, který rozhodně našemu zdraví neprospívá.

