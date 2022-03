Co udělat, aby vám květiny ve váze déle vydržely? Stačí jen dvě běžné ingredience

Ať už jste květiny dostali, natrhali jste si je na zahrádce, nebo jste udělali radost sami sobě a koupili jste si tucet růží, můžete se z nich radovat o poznání déle. Stačí do vody ve váze přidat ocet a cukr.

Ocet má doma v kuchyni nebo ve spíži snad opravdu každý. Přimíchání malého množství octa spolu s cukrem do vody ve váze funguje téměř jako magický trik. Záleží na tom, jakou květinu máte doma, ale tímto způsobem vám může vydržet až celé týdny.

Voda ve váze totiž po přidání octu změní její pH a vytváří tak prostředí, které není ideální pro růst bakterí, a to přesně chceme.

Bakterie, které se ve váze běžně tvoří, proces vadnutí květin urychlují.

Ideální je v tomto případě použít klasický bílý ocet, ten totiž funguje nejlépe. Můžete ale použít i ten jablečný.

Další metodou, jak udržet vázané květiny déle naživu, je přidání cukru do vody ve váze. Rostliny totiž z vázy prostřednictvím svých stonků stále získávají živiny a přidání cukru jim v tom velkou měrou pomůže.

Není ale nutné si z těchto dvou metod vybírat, nejlépe totiž funguje jejich kombinace. Co se týká množství octa a cukru, které byste měli do vázy přidat, to samozřejmě záleží na velikosti vaší vázy, a tím pádem na množství vody, které se do ní vejde. Pro středně velkou vázu budete potřebovat zhruba dvě lžíce octa a jednu lžíci cukru.

Zapomínat bychom neměli ani na vodu samotnou, ta je totiž tou nejdůležitější ingrediencí ve váze, bez ní bychom kytici naživu dlouho neudrželi. Je nutné vodu ve váze pravidelně měnit, a to ideálně každé dva dny a spolu s ní znovu přidávat i správné množství octa a cukru.

Zdroj: Express

