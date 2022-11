Jak v zimě shodit přebytečná kila: Tipy a triky pro lenochy

V jarních a letních měsících je udržování si zdravé tělesné hmotnosti mnohem snadnější. Teplé letní počasí přímo vybízí k dlouhým procházkám, nebo dokonce rychlochůzi či běhu v nedalekém parku. Řada z nás se také na jaře a v létě věnuje cyklistice, volejbalu a dalším sportům.

Zájem o zimní sporty ale, zdá se, není tak velký jako o ty letní. Moc tomu nepřidávají ani narůstající ceny skipasů a nutnost koupě či zapůjčení lyžařského vybavení. Řada letních sportů je zkrátka mnohem jednodušší na provedení, vyžadují totiž mnohem méně příprav.

Dokonce i v zimě ale není snaha o shození přebytečných kil ztracena.

Nevyhýbejte se chladu

Pokud jste jedním z těch lidí, kteří nesnáší pocit chladu, moc vás tímto tipem nepotěšíme. Naše tělo totiž začíná spalovat mnohem větší množství kalorií, když pociťuje chlad, jak na svém webu uvádí New West Physicians.

Dokazuje to mimo jiné i studie z roku 2015, která byla publikována v odborném časopisu The FASEB Journal. Rozhodně tedy nepodceňujte krátkou procházku v čerstvě napadaném sněhu nebo ztlumení topení. S vystavením se chladu to ale nepřehánějte.

Vyrazte na rande

Na první pohled se může zdát, že tento tip nemá se shazováním přebytečných kilogramů vůbec nic společného, opak je ale pravdou, jak na svém webu uvádí Cosmopolitan.

Výzkumy totiž dokazují, že hormon štěstí, který se do našeho těla vyplavuje, když jsme zamilovaní, pomáhá našemu organismu spalovat mnohem více tuku. Serotonin si ale do těla vyplavíte jakoukoliv činností, kterou máte v oblibě, nemusí jít zrovna o rande, podobný efekt na vás může mít i lekce keramiky.

Pijte vychlazenou vodu

V momentě, kdy budete pít vodu, která je mnohem chladnější než teplota vašeho těla, spálíte mnohem více kalorií.

Vaše tělo se totiž bude snažit co nejrychleji tento teplotní rozdíl vyrovnat a bude se tak snažit zahřát na vyšší teplotu. Při tomto procesu spálíte kalorie navíc, jak dokazují výzkumy.

KAM DÁL: Jak vybrat vánoční dárek pro manželku nebo přítelkyni, aby vám ho pod stromečkem nehodila na hlavu.