Jak vybrat hodinky podle tvaru zápěstí i příležitosti

Samozřejmě bychom měli vzít v úvahu i to, jaké funkce od svých hodinek očekáváte. Potřebujete je jen pro určení času, nebo chcete znát také přesné datum? A co vodotěsnost a voděodolnost nebo další přídavné funkce – od krokoměru až po osobního trenéra? To vše je nutné vzít v úvahu.

Safírové, minerální nebo kombinace obojího?

Řeč je samozřejmě o sklíčku. Čistě safírové sklo vyniká vysokou odolností, ovšem u hodinek navýší cenu. Minerální sklíčko je pak jeho přesným opakem. Ovšem chcete-li dostačující kvalitu za rozumnou cenu, pak vsaďte na modely, které mají číselník zakrytý minerálním sklem, jež je navíc částečně vyztuženo právě safírovým.

Foto: Jacob Lund / Shutterstock.com

Pozor na módní faux pas

Jakmile si rozmyslíte požadované funkce svých hodinek, pak vezměte v úvahu i svůj dress code. Jiný totiž nejspíš budete mít v práci a jiný při venkovních aktivitách. A nechcete-li kupovat modelů více, měly by mu hodinky odpovídat po vícero stránkách.

Zejména pánské hodinky aktuálně sází na nejrůznější technologické vychytávky a gadgety. Letí u nich tzv. sportovní styl. Pánové by však neměli zapomínat na to, že pokud v práci často nosí obleky, pak by si k nim rozhodně neměli brát obyčejně vyhlížející digitální hodinky se silikonovým řemínkem.

Mnohem lepší je v tomto ohledu vsadit na minimalistický vzhled v klasickém stylu a řemínek z tradičních materiálů. Široký řemínek zdůrazní jejich pánský charakter, ovšem bude-li z kůže, pak musíte počítat s jeho pravidelným čištěním a občasným měněním. Oproti kovu nebo plastu totiž kůže rychleji absorbuje pot, pachy a nejrůznější nečistoty.

Skvělou sázkou na jistotu je také ležérní styl, ovšem opět směřující spíše k eleganci. Hodí se pro všechny, kdo jsou v neustálém pohybu. Klasické sportovní hodinky pak doporučujeme spíše „do terénu“ anebo tam, kde zkrátka není v oblékání vyžadována taková striktnost.

Foto: Victoria Chudinova / Shutterstock.com

Ženy by si měly své hodinky vybírat podle tvaru zápěstí

I u něžného pohlaví patří hodinky mezi velmi oblíbené módní doplňky. Pravidla pro jejich výběr jsou však trochu jiná než u mužů. Je nutné dívat se zejména na šířku řemínků – pro ženy s drobným zápěstím se totiž široké pásky v žádném případě nedoporučují. A naopak ženy slovanštějších tvarů by se neměly upínat k miniaturizovaným modelům, jež by v jejich případě působily značně nepatřičně, možná až diblíkovsky. A to má rozhodně k eleganci opravdu daleko.

Potřebuje-li žena sladit dámské hodinky k více typům outfitů, pak rozhodně doporučujeme ty z kategorie unisex. Jsou určeny pro obě pohlaví (jak už název napovídá) a to bez rozdílu věku. Upotřebí je proto jak studentky, tak i zasloužilé babičky.

A jak vypadají takové hodinky? Především jsou zbaveny všech prvků a funkcí, vyhrazených pro jedno či druhé pohlaví. Vyhýbají se jakékoliv zdobnosti (typicky kamínkům), ani se nesnaží vypadat příliš tvrdě a robustně. Sází především na jednoduchý, přitom však elegantní design, a vyhýbají se i barevným stereotypům (růžové nebo modré byste tak v této kategorii rozhodně najít neměli). Reagují tak na potřeby svých zákazníků (mužů i žen), jež se chtějí vyhnout „klasice“ v podobě kulatého kovového ciferníku a koženého (případně kovového) řemínku. Umí kombinovat více materiálů dohromady tak, aby společně dokonale ladily, a přitom vypadaly dobře při jakékoliv příležitosti. Nejrůznější funkce „navíc“ v nich ale nehledejte. Pro ty budete muset zamířit do kategorie sportovních nebo fitness hodinek.