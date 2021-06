Jak zhubnout do plavek a vytvarovat pozadí krok za krokem: Když se toho budete držet, u vody klidně můžete ukázat postavu

Plavková sezona neúprosně klepe na dveře. Rok lenošení a válení na gauči se u většiny z nás odrazil v kilech navíc a nelichotivých špíčcích. Nemusíme ale propadat panice, ještě máme dost času svoji stávající figuru viditelně změnit k lepšímu. A to i bez velkého přemáhání a trápení – stačí ke zdravému jídelníčku vybrat aktivitu, která je vám blízká. Jak tedy co nejrychleji a nejefektivněji dosáhnout vysněného cíle? Návrat do letní formy je brnkačka!