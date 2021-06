Jaký kartáček na zuby je nejlepší?

Zubní kartáček Curaprox

Jaký zubní kartáček je nejlepší? Kritérií je mnoho. Asi zásadní kritérium je jeho tvrdost. Tvrdý, střední, měkký, ultraměkký. Zde záleží především na citlivosti dásní, rozhodně by neměly při čištění krvácet. Mnozí lidé si myslí, že tvrdší kartáček lépe obrousí nečistoty, jenže pozor. Citlivou sklovinu může tvrdý kartáček dokonce poničit. Je proto nejlepší se poradit se zubařem nebo dentálním hygienikem. Mezi oblíbené značky zubních kartáčků patří Curaprox. Umí efektivně odstranit zubní plak a vyčistí tak zuby důkladně. Konkrétně zubní kartáček Curaprox CS 5460 Ultra Soft je speciálně navržen právě pro ty nejcitlivější dásně a zuby. Skvěle je vyčistí a nehrozí vám poškození zubní skloviny či dásní. Právě malá hlava kartáčku se dostane do všech záhybů. A proč má kartáček název 5460? Má totiž 5460 ultra jemných vláken s oblými konci, které jsou jemné a citlivé vůči vašemu ústnímu prostředí. Hlava kartáčku se sice dostane do hůře přístupných míst, vlákna si ale stále uchovají tvar a pevnost. Roztřepení po pár použitích jako u jiných kartáčků nehrozí. Osmihranná rukojeť je navíc skvělá pro manipulaci, skvěle se drží v ruce.

Curaprox zubní péče

Značka nabízí i další sortiment v péči o zuby. Dentální nitě nebo mezizubní kartáčky, které jsou dnes už běžnou součástí zubní hygieny. Konkrétně Curaprox Prime Start je sada, kde najdete několik nástavců i držáků na kartáčky. Různé velikosti a tvary umožní dobrou manipulaci, čímž se docílí dokonalé hygieny úst. Set tedy zabrání vzniku zubního kazu, zánětu dásní a zápachu z úst. Péče o zuby se vyplatí.