Jděte na to od lesa, ať příroda zaplesá aneb jak se chovat udržitelně v domácnosti?

Pokud třídíte, děláte z odpadu surovinu a tím dobrou službu především přírodě. Ovšem, určitě se občas vyskytne obal, nad jehož vytříděním zaváháte? Nevíte, kam správně s ním. Pojďte si otestovat své znalosti a třeba i zjistit něco nového.

Jednoduchý začátek s častým otazníkem

Víte, kam se sklenicí od medu, okurek či jiných pochutin. Ano, patří do zelených nebo bílých kontejnerů. Ale víte, jestli musí být zcela čistá, bez etikety a víčka? Zde už řada lidí tápe. Ale pěkně postupně… Sklo je úžasným materiálem, je prakticky věčné. Pokud můžete, využijte ho opakovaně rovnou doma, třeba na zavařování nebo uskladňování potravin. Pokud se rozhodnete vyhodit ho do sběrného kontejneru, můžete tak učinit i s etiketou a víčkem. Dokonce nevadí ani drobné znečištění. Stačí, když bude důkladně vyprázdněné.

Vlhčené ubrousky a jejich obaly

Mnoho lidí si oblíbilo praktické vlhčené ubrousky, ať už dětské, nebo úklidové. Víte, ale kam správně patří použité ubrousky, a kam vyhodit obal od nich? Zde budete muset vážit dvě cesty. Použité vlhčené ubrousky patří do směsného odpadu. Jejich obal pak bývá vyroben z polypropylenu (označován značkou PP s číslem 5), a proto patří do sběrných nádob na plasty.

To nejlepší na konec

A na závěr nahlédneme pod pokličku hned dvěma obalům. A to těm od rostlinného mléka a obalu od šlehačky ve spreji.

Rostlinná mléka se poslední dobou stala hitem, a tak přibývá i jejich odpadů.

Nejčastěji jsou rostlinná mléka prodávána v nápojových kartonech, které se skládají z více materiálů. Proto patří do sběrných nádob označených oranžovou samolepkou. Často se sbírají společně s jiným druhem tříděného odpadu, proto je nutné řídit se místním označením kontejnerů. Obsahují přibližně 75 % kvalitního papíru, proto se dají dobře materiálově recyklovat!

A co tedy s obalem od šlehačky ve spreji? Jedná se o kovový obal, který patří do sběrných nádob na kovy, případně do sběrného dvora. Ovšem pozor, takovéto tlakové nádobky třiďte vždy jen zcela vyprázdněné!

Nevyhazujeme je tedy do směsného odpadu, protože tam již nemůžou být znovu využity. Při výrobě kovových obalů se totiž využívá hliník, jehož výroba z primárních surovin je velkou zátěží pro životní prostředí. Recyklací jednomu kilogramu vytříděného hliníku lze ušetřit až 8 kilogramů bauxitu a 4 kilogramy pomocných látek, které jsou nezbytné k jeho výrobě. A to už má smysl. Proto třiďte odpad – a hlavně správně!