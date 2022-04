Jednoduchý návod, jak s pomocí feng shui vybudovat šťastnější domov: Příliv pozitivní energie zaručen

Síla myšlenky a přání vyslaná do vesmíru, která jsou dnes v podstatě moderním náboženstvím, jsou nic oproti tomu, co umí tradiční učení z daleké Číny. Praxe zkoušená celými staletími vám dá spolehlivý návod, jak do svého domu navrátit klid, harmonii i potřebnou lásku. Když mluvíme o učení feng shui, dbáme na balanc a správnou rovnováhu v prostředí kolem nás. V překladu znamená „feng“ vítr a „shui“ vodu.

Čínská kultura tyto dva elementy spojuje tradičně s dobrým zdravím a také štěstím. Na základě taoistické vize se chápání přírody přetavilo v myšlenku, že Země je živá a plná spousty energie, jež se nazývá energií čchi. Dáme vám jednoduchý návod, jak doma vytvořit prostředí, ze kterého se vám nebude chtít ani na nákup! Jak podpořit za pomoci čínského učení dobré energie v prostředí kolem sebe, a zároveň vyhnat ty zlé? Budete muset zejména přehodnotit prostor, do kterého se každý den vracíte.

Otevřete dveře světlu a energii

Vstup do domu představuje jednu z nejdůležitějších zón, kde můžeme pracovat s energiemi, které na nás v domácím prostředí působí. Představuje náš hlas a sílu potřebné komunikace, bez které žádný zdravý svazek nefunguje. Vstup do prostoru by měl být vzdušný, prosvětlený a měl by symbolizovat cestu do našeho života a srdce.

Nezapomeňme také, že vchodové dveře znamenají bohatství. I proto bychom je měli udržovat v perfektním stavu a čisté. Květina umístěná poblíž vchodu na sebe naváže ještě o něco více energie, jejímž výsledkem bude fantastická hojnost, která na sebe nenechá dlouho čekat. Rostliny navíc vstřebávají energii také a zařídí, že jí ve vašem domově bude dvojnásobek.

Pravidelně myjte okna

Pro někoho samozřejmost, pro druhé nutné zlo. Jen si řekněte upřímně, kdy jste si s nimi dali práci naposledy? Možná vás k akci podnítí fakt, že okna u dospělých symbolizují oči, u dětí zase jejich hlas a jsou základem domácí harmonie.

Dobré feng shui zahrnuje pravidelně čištěné okenice, které propouští maximální možné světlo. Sluneční svit je pro lidi přirozený zdroj energie, ze kterého čerpají sílu na další dny. Je dokázáno, že vitamín D, který si naše tělo dokáže při slunečním svitu samo vyrobit, může pomáhat při depresivních stavech. A tato kombinace už stojí přeci jen za to.

Chodba představuje možnosti

Chodba představuje vaše možnosti proudění energie, a to nejen finanční. Dbejte na to, aby byla vždy perfektně uklizená. Pomocí této místnosti proudí do domu energie, která se dále rozprostírá do dalších koutů. Pokud energii postavíte do cesty jakoukoliv překážku, celý vesmírný proces zablokujete a uškodíte sami sobě.

Odstranění překážek

Koukáte každé ráno do plné skříně zaházené oblečením a nemáte co na sebe? Nesrovnané prádlo máte v ložnici už týden, v kuchyni na vás vždy něco vypadne a v koupelně se vám nakupilo tolik kosmetiky, že vlastně ani nevíte, co máte? Je načase s tím zatočit a prostor vyčistit. Přemíra věcí v našem zorném poli způsobuje v hlavě nežádoucí chaos. A v tom nemá energie šanci proudit.

Přijměte pomíjivost života a pouštějte nepotřebné

Kdykoliv ve svém životě pouštíte to, co už vám dlouhodobě neslouží či je nefunkční, děláte místo novému. Není jiné možnosti, jak dostatečně čerpat z koloběhu života a udělat svůj život přístupný změnám. Buďte otevření, nehromaďte rozbité věci a zbavte se těch, které vám nedělají radost. Darujte je potřebným, neopravitelné vyhoďte. Udržujte svou domácnost plně funkční. Méně věcí, více prostoru pro proudící energii.

Zavírejte záchodové prkénko

A na závěr snad to nejdůležitější! Bojujete doma stále s tím, kdo zase nechal prkénko nahoře? Máme pro vás skvělý argument. Čínské učení praví, že pokud po vykonání potřeby záchod nezavřete, uniká vám finanční bohatství. Jestli stále nemáte na účtu vysněnou částku, přemýšlejte, kdo za to doma může…

