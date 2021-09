Kolagen vám pomůže udržet si pružnou kůži a hladkou pleť bez vrásek

Chcete vypadat mladě a svěže, přitom vás ale začíná děsit představa, že při pohledu do zrcadla budete co chvíli objevovat nové vrásky? Není se čemu divit. V dnešní době je na vzhled kladen velký důraz a do značné míry se od něj odvíjí i úspěch v soukromých, pracovních i obchodních vztazích. Pokud se s někým již nějakou dobu znáte, jsou samozřejmě nejdůležitější schopnosti, osobní kvality a povahové vlastnosti. Právě to, jak vypadáte, však zapůsobí na okolí při prvním kontaktu. Váš zevnějšek a řeč těla vám proto doslova otevírají nebo zavírají pomyslné dveře.