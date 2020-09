Koupelna plná nepořádku, ze které se vám zvedá žaludek. Jak na opravdu důkladný úklid?

Velmi důležité jsou již samotné přípravy na celou "uklízecí" akci. Velmi dobré je připravit si dostatek pytlů na odpad. Určitě si nasaďte také gumové rukavice, jelikož je velmi důležité, abyste se nedostali do přímého styku s bakteriemi.

Rozdělte si své současné zastaralé věci nebo v případě stěhování do nového bytu i věci po předchozích majitelích na dvě skupiny. Jednu skupinu hoďte rovnou do koše a vůbec nad tím nepřemýšlejte. Jedná se bezesporu o záchodovou štětku, veškeré textilie, protiskluzovou podložku nebo třeba závěs do vany.

Další skupina věcí se ještě může využít, nicméně je třeba důkladně je vydezinfikovat. Na mysli máme především dávkovač mýdla, držák zubních kartáčků nebo třeba i držák toaletního papíru. Dostatečnou hygienu rozhodně nepodceňujte, jelikož koupelna je místem, kde se bakterie množí opravdu hodně.

Nejlepší pomocníci základem

Jelikož je v koupelně hodně vlhko a také se tu často objevuje pára, pak budete potřebovat hlavně kvalitní a ověřený přípravek proti plísni. Pamatujte však na to, že pokud v koupelně plíseň neuvidíte na první pohled, tak to rozhodně neznamená, že se tam nenachází. Nejvíce rizikovými místy jsou určitě rohy sprchových koutů, okolí umyvadel, kouty kolem vany nebo tmavé rohy v místnosti.

Plíseň se rozhodně v žádném případě nesnažte před použitím čisticího přípravku mechanicky odstranit. Mohlo by totiž klidně dojít k jejímu rozšíření a také zanesení do okolí. Na inkriminovaná místa naneste rovnoměrně dávku čistidla, a to tak, jak doporučuje výrobce.

Jemnou vrstvu čistidla ale využijte také na zbytek místnosti, veškerou sanitu a obklady. Zapomenout byste neměli ani na podlahu. Existují i prostředky, které se poperou s plísní na zdi. To je samozřejmě velmi důležité v případě, že jste si třeba koupili nebo pronajali byt, kde dlouho nikdo nebyl a podobné fleky byly ignorovány. Pak je plíseň zažraná opravdu hluboko.

Hodně pozornosti toaletě

Ta je totiž pomyslným "královstvím" všech bakterií. Tady se musí využít opravdu silného dezinfekčního prostředku, který je určený přímo pro WC. Důkladně s ním nastříkejte nejen vnitřek toalety, ale i prkénko zespodu a svrchu a celý záchod, přičemž nezapomínejte ani na splachovadlo.

Čisticí prostředky nechejte po nanesení působit asi 30 minut. Po uplynutí půl hodiny setřete povrch vlhkým hadrem a opláchněte ho čistou vodou. Pokud jste se plísně úplně nezbavili a stále je viditelná, pak vše opakujte. Hlavně mějte na paměti, že je v tomto případě třeba používat výhradně jednorázové hadry. Při máchání v kýblu se z nich totiž vyplavuje velké množství bakterií a ty by se následně dál roznášely po okolí.

Závěr pak věnujte tomu, že celou místnost důkladně vytřete do sucha. Pokud máte tu možnost, pak využijte i toho, že ji celou důkladně vyvětráte. Výsledek by měl být určitě pořádně znatelný a nemusíte se už bát v podobné koupelně vykonávat hygienu nebo se tam stydět pustit návštěvu či rodinu, která přijede na víkend.

