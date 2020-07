Kupujete vajíčka podle značení na skořápce? Prý ale nemůžeme věřit ani těmto informacím

Pokud jste se rozhodli více přemýšlet o tom, co kupujete, pravděpodobně jste se pustili také do studia obalů od vajíček. Dozvíme se z nich mnohé zajímavé informace, ale asi jednou z nejdůležitějších zpráv je, v jakých podmínkách slepice, které vejce snesly, žijí. Proto bychom si měli dobře zapamatovat, že čím vyšší číslo na obalu najdeme, tím hůř.

Od nuly do trojky

“0” totiž informuje o tom, že jde nejen o chov slepic ve výběhu, ale dokonce v ekologickém zemědělství, tedy bez použití chemie. Pak samozřejmě následuje číslo 1, které dokládá chov ve volném výběhu, slepice z chovů, označených jako “2”, sice měly volný pohyb na podestýlce, ale v halách. Slunečního svitu si tedy opravdu neužily. Nejhorší podmínky pak musejí snášet slepice v chovech označených trojkou - jde o klecové chovy. Je tedy jen na každém ze zákazníků, zda podpoří svým nákupem klecové chovy, nebo přispěje slepicím v lepších podmínkách.

Co znamenají další kódy?

Kromě tohoto čísla, uvedeného na začátku značení, najdeme na vejcích také označení země původu, kde ta česká vejce, jak je snadno odhadnutelné, nesou písmena CZ. Poslední číselný kód už informuje o konkrétním chovu. Pozor ale, aby se označení vajec shodovalo s tím, co je uvedeno na obalu. Obal totiž nese označení místa, kde byla vejce tříděna a balena do spotřebitelkých obalů. A to může být i v jiné zemi, než kde byla vejce snesena. Pokud tedy chceme mít skutečný přehled o původu vajec, neváhejme otevřít krabičku a zkontrolovat přímo skořápky. Jinak byste se mohli doma divit…

Na obalu najdeme také informaci o velikosti vajec. Jak to je? Jak to je? S - malá do 53 gramů M - střední od 53 do 63 gramů L - velká od 63 do 73 gramů XL - velmi velká nad 73 gramů

Nelze věřit ničemu

Podle Ivo Krajce ze zapsaného spolku Obránci zvířat ale není tak docela možné věřit prakticky ničemu. „Někteří čeští drůbežáři obcházejí legislativu, která jim ukládá značit vajíčka číslicí podle způsobu chovu slepic. Jako podestýlková vejce označují v některých případech i ta z klecí. Potvrzují to investigativní záběry ze dvou českých drůbežáren, které ve své reportáži identifikovali Reportéři ČT,“ uvádí k tomuto problému.

Podle zaměstnankyně drůbežárny jsou z důvodu výkupu za vyšší ceny označována i vejce z klecového chovu za podestýlková. Před označením mohou být smíchána a pak všechna vydávána za ta, která byla snesena v chovu na podestýlce.

Příprava zákona

„Zjištění navíc přichází v době, kdy se poslanci zabývají návrhem zákona, který by mohl zcela zakázat klecový chov slepic na území České republiky od roku 2027. Legislativní návrh již prošel druhým čtením a poslanci tak o jeho definitivním schválení nebo zamítnutí budou hlasovat pravděpodobně už tento pátek,“ okomentoval toto zjištění Ivo Krajc.

„Kontrola nemůže být u všeho. Je pochopitelné, že někteří vlastníci jsou sváděni k tomu využít těchto mezer, že na ně kontrola nedohlédne vždy. Právě ten zákaz by přispěl k tomu, že by se něco takového už nemohlo dít,“ sdělila předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která se zákonu o zákazu klecového chovu věnuje.

Žádný zákon ani pravidlo tak bohužel bez důkladné kontroly nemůže zaručit, že budou informace na skořápkách skutečně vypovídat o systému chovu nosnic. Přesto je dobré věnovat tomuto momentu pozornost.

