Kurkuma má podle odborníků neuvěřitelné zdravotní benefity. Jak ji správně používat?

Kurkuma je velmi chutné koření, bez kterého by se neobešlo například oblíbené kari. Právě kurkuma je ta ingredience, co tomuto pokrmu dává jeho sytě žlutou barvu.

V Indii se toto koření používalo při přípravě pokrmů a zároveň i jako léčivo již po tisíciletí. Moderní studie teprve nedávno potvrdily, že toto koření skutečně obsahuje látky, které mají pozitivní vliv na naše zdraví.

Tou nejdůležitější složkou kurkumy je kurkumin, což je velmi silný antioxidant.

Bioaktivní složky

Pokud chcete pomocí zařazení tohoto koření do svého jídelníčku dosáhnout co nejlepších výsledků, doporučuje se zařadit do stravy i kurkumový extrakt, který obdahuje větší procento kurkuminu než toto koření v jeho přírodní formě.

V kurkumovém prášku je pouze 3 % kurkuminu, zatímco v celé řadě doplňků stravy s kurkumovým extraktem tvoří kurkumin jeho většinu.

Ideální tedy je doplnit použití kurkumy při přípravě jídel i doplňky stravy s jejím extraktem.

Záněty

Záněty v těle jsou "dobré i špatné".

Krátkodobé záněty většinou znamenají, že naše tělo bojuje s nějakým problémem v těle. Horší jsou záněty, které trvají dlouhou dobu, neboli chronické záněty. Ty totiž mohou vést k celé řadě vážných nemocí, mezi které patří mimo jiné:

rakovina

nemoci srdce

metabolický syndrom

alzheimer

Dokonce i s chronickými záněty vám může pomoci extrakt z kurkumy s vysokým obsahem kurkuminu, jak dokazují studie.

Mozkové funkce

Mozkové neurony mají schopnost se množit dokonce i v pozdějším věku.

Proces rozmnožování neuronů (BDNF) hraje významnou roli např. při učení. Alzheimerova porucha a další degenerativní poruchy tento proces narušují.

Pokud se tedy těmto nemocem chcete vyhnout, je nutné podporovat BDNF proces. Toho můžete podle výzkumů docílit mimo jiné i konzumací doplňků stravy s vysokým obsahem kurkuminu.

Zdravé srdce

Podle světové zdravotní organizace jsou nemoci srdce hlavní příčinou úmrtí na světě. Ke vzniku nejrůznějších srdečních problémů může vést celá řada rizikových faktorů, mezi které patří i jídelníček a celkový životní styl.

Studie dokazují, že zařazením kurkuminu do vašeho jídelníčku můžete zdravotní stav srdce výrazně zlepšit.

Zdroj: Healthline, World Health Organisation, National Library of Medicine

