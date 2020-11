Kyselina listová pomáhá nejen v těhotenství. Zlepšuje imunitu a posiluje tělo

Kyselina listová je jedním z vitanímů, které patří do skupiny “béček”, konkrétně jde o vitamín B9. Velmi důležitý je její dostatečný přísun v těhotenství, ale ani v dalších období života ženy nebo pro muže rozhodně nejsou její účinky zanedbatelné nebo postradatelné. K čemu všemu slouží?

Hlavně v těhotenství

Kyselina listová dokáže v organismu zázraky, ostatně jako i další vitamíny, bez nichž naše těla strádají. Vitamín B9, jak již bylo uvedeno, je důležitý v době těhotenství, kdy přispívá ke správnému vývoji a růstu plodu zvláště v prvních třech měsících. Mimo to ale také ještě před otěhotněním dokáže připravit tělo budoucí matky na tuto jeho důležitou úlohu. Při plánovaném početí, tedy lépe řečeno ještě před ním, je tedy dobré myslet právě na dostatečné zásobení těla kyselinou listovou.

Proti únavě a pro lepší náladu

Vitamín B9 ale určitě nezapomeneme tělu dodávat i z jiných důvodů. Právě tato látka dokáže zlepšovat a podporovat obnovu poškozených buněk, povzbuzuje organismus při únavě, ale zároveň dokáže i zlepšovat psychický stav, a tím i podpořit dobrou náladu. A to se nám právě nyní, spolu se schopností kyseliny listové posilovat imunitu, velmi hodí. Proto nezapomeňme do jídelníčku pravidelně zařazovat potraviny, které obsahují dostatek tohoto vitamínu. Které to jsou?

V listové zelenině

Kyselinu listovou bychom asi - už jen s ohledem na její název - hledali v listech. A nemýlili bychom se. Poměrně značnou zásobu jí má například “obyčejný” hlávkový salát, ale také salát ledový nebo oblíbené a v obchodech celoročně dostupné čínské zelí, které se hodí jak na vaření, tak i k přípravě zeleninového salátu.

Květák, hrášek nebo červená řepa...

Kromě listové zeleniny se pro dávku vitamínu B9 můžeme obrátit také například na fazolové lusky, ale také na rajčata nebo dýně. Dostatečnou zásobou disponuje také zelený hrášek, červená řepa, květák a brokolice, špenát, okurky a podobně. Výběr je opravdu bohatý a nemusí se omezovat jen na zeleninu. Kyselinu listovou najdeme také v obilovinách, a to hlavně v jejich klíčcích. Je proto dobré vydržet a nechat si obilky naklíčit. Z ovoce pak dostatek vitamínu B9 obsahují například pomeranče, ale také jahody, banány, avokádo, višně či mango.

Kyselina listová v "mase"

Ne každý je ale vegetarián a někteří lidé dokonce zeleninu cíleně z jídelníčku vynechávají, což sice samozřejmě není správné, ale pokud už má někdo takový názor na svět a hlavně na jídlo, nemusí o svoji dávku kyseliny listové přijít ani v tomto případě. Můžeme ji totiž najít i v plísňových sýrech nebo ve zvířecích vnitřnostech, hlavně pak v játrech. Příležitostí, jak dodat tělu potřebnou kyselinu listovou, tedy máme dost a její dostatek se brzy odrazí ve zlepšení zdravotního stavu a větší odolnosti vůči infekcím. A to už stojí za chvíli zamyšlení nad jídelníčkem…

