Matrace pro děti jsou důležitou součástí jejich zdravého růstu

Vaše miminko opouští společnou postel a vy máte plnou hlavu myšlenek na to, jak mu zajistit kvalitní spaní? Matrace je to, co by vás mělo zajímat nejvíc. Její kvalita může výrazně ovlivnit vývoj páteře, který je u malých dětí pro další život zásadní. Špatná volba může vést až ke skolióze.