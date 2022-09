Mikropůjčka může být lepší než kreditní karta. Ukážeme vám konkrétní příklady

Kreditní karta a její podmínky

Abychom mohli poukázat na některé nevýhody kreditní karty, je nutné ji nejprve podrobně představit. Jistě jste o kreditních kartách již mnohé slyšeli. Ale ne každý zná podrobná pravidla jejich fungování. Kreditní karta je platební kartou, která však není vázána na vás běžný účet (s ním máte svázánu kartu debetní).

Kreditní karta sice nese vaše jméno, ale propojena je s účtem banky a s penězi banky. Jakmile zaplatíte kreditkou, půjčujete si od banky její peníze. Ty je nutné zase vrátit - a jak se dočtete níže, vracení často docela spěchá, abyste se vyhnuli sankcím. Banka, když vám kreditní kartu schvaluje, nastavuje na ní takzvaný úvěrový rámec. To je maximální suma, kterou můžete z kreditky čerpat, i opakovaně.

Nastaví vám i délku bezúročného období. To je počet dní, po které vám banka ponechá své peníze zdarma. Pokud peníze vrátíte během tohoto období, je vše v pořádku a půjčka z kreditní karty vás nebude nic stát. Dokonce ještě vyděláte, protože u partnerských obchodů získáte třeba i procento z provedené platby zpátky na účet. Tak kde je háček? V chápání pojmu „bezúročné období“ a v délce jeho trvání.

Bezúročné období na kreditní kartě? Mění se každý den!

Na českém bankovním trhu se bezúročné období pohybuje mezi 40 a 60 dny. Ale pozor, málokdy se počítá ode dne provedení platby! Většinou se vztahuje k prvnímu dni zúčtovacího období v měsíci. Pokud vám například chodí výpis z účtu k poslednímu dni v měsíci, bude bezúročné období začínat prvním dnem následujícího měsíce. A trvá ve smlouvě stanovený počet dní.

Ukažme to na konkrétním příkladu. Vezměme bezúročné období o délce 45 dní. Pokud bude začínat první den v měsíci, trvat bude do 15. dne v následujícím měsíci (nebo 14. dne, plus únorová výjimka). 15. den v následujícím měsíci proto musí být na kreditní kartě splaceno vše, co jste z ní předchozí měsíc utratili. Ani o korunu méně.

Hádáte správně, že když kreditkou zaplatíte třicátého v daném měsíci, bude bezúročné období trvat již jen 15 dní. Pro platby provedené 20. den v měsíci bude bezúročné období trvat 25 dní. A tak dále. Zkrátka: jeho délka se mění každým dnem.

Bezúročné období nemusíte dostat vždy, přestože ho banka v reklamě slibuje

Další zradou (pro toho, kdo nepátral v obchodních podmínkách nijak podrobně) může být zrušení bezúročného období po té, co nebyl na kreditní kartě splacen celý dluh včas. Ano, období, za které banka nepožaduje platbu za peníze z kreditní karty, může být platné jen tehdy, když na kreditku vrátíte všechny peníze včas.

Jakmile se opozdíte, byť o jediný den, může vám banka celé bezúročné období zrušit a úroky napočítat za každý den od provedení platby do současnosti. Již mnoho klientů si říkalo, že vrátí peníze o den dva později a zaplatí tak úroky za maximálně dva dny. Jak byli překvapení, když jim pak banka naúčtovala úroky za téměř 60 dní! Přitom úroky z kreditních karet patří k těm vyšším na trhu…

Mikropůjčka a její podmínky

Co je mikropůjčka? Jedná se o menší půjčku (okolo 10 000 Kč) se splatností několika málo měsíců. Poskytnout ji dokáží jak nebankovní společnosti, tak dneska i banky. Mikropůjčky jsou snáze dostupné než kreditní karty, protože pro jejich schválení není vyžadována tak vysoká bonita žadatele jako u kreditní karty.

Úroky přitom bývají u mikropůjček i násobně menší než u nedoplatku na kreditních kartách. Online porovnání úroků na mikropůjčce ve výši 10 000 Kč naleznete zde. Pro srovnání uvádíme, že u kreditních karet si banky napočítají úrok i okolo 25 % p.a.

Mikroúvěry mají pevně stanovené úroky a poplatky, ve smlouvě se sjednává i celková částka splatná spotřebitelem, díky níž klient dopředu ví, kolik za úvěr přeplatí, bude-li splácet řádně. Většinou je možné splátku za jistý poplatek odložit, pokud to klient potřebuje.

Kdy bude mikropůjčka lepší volbou než kreditka?

Pravděpodobně si již dokážete odpovědět sami. Ale shrňme to: kreditní karta je skvělou variantou pro ty případy, kdy chcete sbírat bonusy za platby kreditkou, a přitom máte dostatek svých peněz na to, abyste provedené platby vrátili bance včas.

Mikropůjčka se vyplatí mnohem více než kreditka v těch situacích, kdy potřebujete půjčkou zafinancovat cokoliv, na co právě nemáte dostatek peněz. A splácet chcete delší dobu než polovinu jednoho měsíce, rádi byste zasílali splátky postupně, z několika výplat. Za předpokladu, že sáhnete po mikropůjčce s rozumným úrokem, na tom (ve srovnání s kreditní kartou) rozhodně vyděláte.